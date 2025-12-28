سه فوتی در دو تصادف جداگانه در کوهین و برکه سفلین بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه نخست برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه کامیون در محدوده کوهین رخ داد که متأسفانه در پی شدت جراحات وارده، راکب موتورسیکلت، جوانی ۱۹ ساله و اهل بندر معلم، در محل حادثه جان باخت.

همچنین در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در حوالی برکه سفلین موجب فوت دو جوان شد.

عوامل امدادی پس از حضور در محل، عملیات امدادرسانی را انجام دادند، اما شدت حادثه به حدی بود که سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

علت دقیق وقوع این حوادث از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

