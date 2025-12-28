  1. استانها
  2. هرمزگان
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۸:۰۹

سه فوتی در دو تصادف جداگانه در کوهین و برکه سفلین بندرلنگه

سه فوتی در دو تصادف جداگانه در کوهین و برکه سفلین بندرلنگه

بندرلنگه - در پی وقوع دو حادثه رانندگی جداگانه در محورهای مواصلاتی استان، سه نفر جان خود را از دست دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در حادثه نخست برخورد یک دستگاه موتورسیکلت با یک دستگاه کامیون در محدوده کوهین رخ داد که متأسفانه در پی شدت جراحات وارده، راکب موتورسیکلت، جوانی ۱۹ ساله و اهل بندر معلم، در محل حادثه جان باخت.

همچنین در حادثه‌ای دیگر، واژگونی یک دستگاه خودرو سواری در حوالی برکه سفلین موجب فوت دو جوان شد.

عوامل امدادی پس از حضور در محل، عملیات امدادرسانی را انجام دادند، اما شدت حادثه به حدی بود که سرنشینان خودرو جان خود را از دست دادند.

علت دقیق وقوع این حوادث از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

کد خبر 6705032

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها