۳ نفر در حوادث رانندگی امروز قم کشته شدند

به گزارش خبرنگار مهر، حوادث رانندگی قم، از بامداد امروز تا کنون سه کشته برجای گذاشته است که در اولین تصادف که به شکل زنجیره ای در ساعت ۱۲ و ۱۳ دقیقه بامداد دوشنبه در کمربندی امام علی(ع) رخ داد خودروهای پراید، ایسوزو، پژو ۲۰۶. نیسان و دو دستگاه تریلی با یکدیگر برخورد کردند که منجر به زخمی شدن ۱۱ نفر شد.

همچنین در این حادثه جوان ۲۸ ساله‌ای جان خود را از دست داد.

در حادثه دیگر که ساعت ۱۲ و ۱۴ دقیقه بامداد در کیلومتر ۴۵ آزادراه قم - تهران رخ داد، ۲ دستگاه خودرو مزدا و پژو ۴۰۵ با یکدیگر برخورد کردند که این تصادف هم منجر به فوت خانمی ۹۰ ساله شد. در این حادثه همچنین دو نفر مصدوم شدند.

برخورد دو دستگاه تریلی در ساعت ۴ و ۲۳ دقیقه بامداد هم از دیگر حوادث امروز بود که در محور قدیم سلفچگان رخ داد که در این حادثه آقای ۴۵ ساله‌ای در محل حادثه فوت کرد.