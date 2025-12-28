به گزارش خبرگزاری مهر، عادل شهرزاد با تأکید بر نقش راهبردی پرورش میگو در اقتصاد استان هرمزگان اظهار کرد: برنامهریزی دقیق و هماهنگ برای تولید میگوی پرورشی در سال زراعی ۱۴۰۵، نقش تعیینکنندهای در پایداری تولید، اشتغالزایی و توسعه صادرات غیرنفتی هرمزگان دارد.
شهرزاد با اشاره به ضرورت حمایت از مراکز تکثیر افزود: تأمین بهموقع نهادهها بهویژه خوراک لاروی، تسهیل واردات اقلام مورد نیاز و پیشبینی تسهیلات بانکی مناسب، از الزامات اصلی موفقیت برنامه تولید بچهمیگو در سال آینده است که باید با همکاری همه دستگاههای مرتبط دنبال شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان همچنین بر اهمیت بیمه میگوی پرورشی از مبادی تولید تأکید کرد و گفت: گسترش پوشش بیمهای میتواند ریسک تولیدکنندگان را کاهش داده و امنیت سرمایهگذاری در این صنعت را افزایش دهد و استانداری هرمزگان از اقدامات حمایتی در این زمینه پشتیبانی میکند.
