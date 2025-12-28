به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر یکشنبه در بازدید از پروژه فرودگاه جزیره خارگ با اشاره به پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه جداسازی و تعمیرات اساسی فرودگاه خارگ، بر اهمیت تکمیل این پروژه و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر آن تأکید کرد.

وی اظهار کرد: فرودگاه خارگ به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های حیاتی جزیره، نقش مهمی در ارتباطات هوایی، اقتصاد و خدمات‌رسانی به مردم دارد و پروژه تعمیرات اساسی آن، اقدامی ضروری برای افزایش ایمنی و ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی است.

امام جمعه خارگ افزود: پیشرفت ۸۰ درصدی این پروژه نشان‌دهنده تلاش جدی مجموعه عملیات عمومی خارگ است و انتظار می‌رود با ادامه روند کار، هرچه سریع‌تر بهره‌برداری کامل از فرودگاه محقق شود.

حجت‌الاسلام کارگر تصریح کرد: بهره‌برداری از این پروژه علاوه بر افزایش ضریب امنیتی پروازها، موجب رفاه بیشتر مسافران و توسعه پایدار جزیره خواهد شد و ضرورت دارد همه دستگاه‌ها و مسئولان ذی‌ربط با هماهنگی و اهتمام جدی، زمینه تکمیل سریع پروژه را فراهم کنند.

وی در پایان ضمن قدردانی از کارمندان صنعت نفت، عوامل اجرایی و همراهی مردم جزیره خارگ خاطرنشان کرد: پیشرفت و آبادانی خارگ مرهون همدلی، صبر و تلاش شبانه‌روزی کارکنان صنعت و مشارکت مردم است و امید می‌رود با تداوم این مسیر، شاهد ارتقای هرچه بیشتر خدمات و رفاه عمومی در جزیره باشیم.