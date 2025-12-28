فعالیت برخی مدارس آذربایجان شرقی در روز دوشنبه غیرحضوری است

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه آمده است:

با توجه به بارش برف، برودت هوا و لغزندگی معابر در در مناطق بستان آباد و تیکمه داش، مراکز پیش دبستانی تعطیل و فعالیت مدارس تمامی مقاطع در شیفت صبح به صورت غیر حضوری بوده و فعالیت‌های آموزشی در شبکه شاد پیگیری خواهد گردید.

گفتنی است؛ آزمون‌های نهایی روز دوشنبه ۸ دی ماه در تمامی مناطق استان طبق برنامه اعلامی برگزار خواهد گردید.

شایان ذکر است؛ آزمون‌های داخلی و هماهنگ استانی (آموزش از راه دور و بزرگسالان) در مناطقی که فعالیت مدارس به صورت غیرحضوری اعلام می‌گردد، لغو و در تاریخ اعلامی بعدی برگزار خواهد گردید.