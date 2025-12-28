  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۹:۲۲

هیچ صرافی رمزارز در ایران مجوز بانک مرکزی را ندارد

هیچ صرافی رمزارز در ایران مجوز بانک مرکزی را ندارد

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی گفت: هم‌اکنون هیچ یک از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، مجوزی از بانک مرکزی ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی، معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، با بیان اینکه دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها نهایی و به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده است، گفت: مصوبه هیئت عالی در زمینه رمزارزها در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا در درگاه مجوزهای کسب‌وکار بارگذاری شود.

وی افزود: بعد از انتشار این دستورالعمل، تمام فعالان حوزه رمزارز می‌توانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند، اما تاکنون این اقدام انجام نشده و در نتیجه تا این لحظه هیچیک از پلتفرم‌های تبادلات رمزارز یا به اصطلاح صرافی‌های رمز ارز، از بانک مرکزی مجوز دریافت نکرده‌اند.

مؤمن‌واقفی تصریح کرد: با مقرره‌گذاری، تا حد زیادی ابهامات موجود در این حوزه برطرف می‌شود؛ اما باید اذعان کرد که حوزه رمزارز با توجه به شرایط کشور، حوزه‌ای بسیار پرمخاطره است. در همه کشورها قوانین و چارچوب‌های نظارتی به سرعت مورد توجه حاکمیت قرار گرفته و عملاً در مرحله نظارت قرار دارند، اما به دلیل تعدد نظرات و ورود نهادهای مختلف در سیاست‌گذاری این حوزه، تاکنون در کشور ما اجرایی نشده است.

معاون نظام پرداخت و فناوری‌های نوین بانک مرکزی، تأکید کرد: توصیه اصلی به مردم این است که بدون برخورداری از اطلاعات کافی و دانش تخصصی، وارد حوزه معاملات رمزارز نشوند. ذکر این نکته نیز ضروری است که هم‌اکنون هیچیک از صرافی‌های فعال در حوزه رمزارز، مجوزی از بانک مرکزی ندارند و مردم با پذیرش ریسک بالا اقدام به خرید در این بازار می‌کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که در این بازار فعالیت می‌کنند دارایی خود را در معرض خطر قرار می‌دهند و برخی اخبار منتشر شده در رسانه‌ها از زیان هنگفت فعالان این حوزه به دلیل فریز شدن دارایی‌ها در ماه‌های اخیر و ریسک بازار ناشی از نوسان قیمت‌ها، مانند آنچه در خصوص بیت‌کوین مشاهده شد، منتشر شده است.

کد خبر 6705093
زهره آقاجانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها