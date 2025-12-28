هیچ صرافی رمزارز در ایران مجوز بانک مرکزی را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، نوشآفرین مؤمنواقفی، معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، با بیان اینکه دستورالعمل نحوه فعالیت در حوزه رمزارزها نهایی و به تصویب هیئت عالی بانک مرکزی رسیده است، گفت: مصوبه هیئت عالی در زمینه رمزارزها در مهرماه سال جاری برای وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال شد تا در درگاه مجوزهای کسبوکار بارگذاری شود.
وی افزود: بعد از انتشار این دستورالعمل، تمام فعالان حوزه رمزارز میتوانند برای اخذ مجوز فعالیت از این درگاه اقدام کنند، اما تاکنون این اقدام انجام نشده و در نتیجه تا این لحظه هیچیک از پلتفرمهای تبادلات رمزارز یا به اصطلاح صرافیهای رمز ارز، از بانک مرکزی مجوز دریافت نکردهاند.
مؤمنواقفی تصریح کرد: با مقررهگذاری، تا حد زیادی ابهامات موجود در این حوزه برطرف میشود؛ اما باید اذعان کرد که حوزه رمزارز با توجه به شرایط کشور، حوزهای بسیار پرمخاطره است. در همه کشورها قوانین و چارچوبهای نظارتی به سرعت مورد توجه حاکمیت قرار گرفته و عملاً در مرحله نظارت قرار دارند، اما به دلیل تعدد نظرات و ورود نهادهای مختلف در سیاستگذاری این حوزه، تاکنون در کشور ما اجرایی نشده است.
معاون نظام پرداخت و فناوریهای نوین بانک مرکزی، تأکید کرد: توصیه اصلی به مردم این است که بدون برخورداری از اطلاعات کافی و دانش تخصصی، وارد حوزه معاملات رمزارز نشوند. ذکر این نکته نیز ضروری است که هماکنون هیچیک از صرافیهای فعال در حوزه رمزارز، مجوزی از بانک مرکزی ندارند و مردم با پذیرش ریسک بالا اقدام به خرید در این بازار میکنند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: کسانی که در این بازار فعالیت میکنند دارایی خود را در معرض خطر قرار میدهند و برخی اخبار منتشر شده در رسانهها از زیان هنگفت فعالان این حوزه به دلیل فریز شدن داراییها در ماههای اخیر و ریسک بازار ناشی از نوسان قیمتها، مانند آنچه در خصوص بیتکوین مشاهده شد، منتشر شده است.
