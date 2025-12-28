به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پرتاب موفق ماهوارههای ایرانی به فضا، ویژهبرنامه علمی، فرهنگی و هنری «تا ثریا» با استقبال گسترده کودکان، نوجوانان و خانوادهها شامگاه یکشنبه در ساری برگزار شد.
این برنامه در سینما کانون ساری و با هدف ترویج علم، آشنایی نسل کودک و نوجوان با دستاوردهای نوین فضایی کشور و تقویت روحیه خودباوری و افتخار ملی اجرا شد.
این رویداد علمی فرهنگی با حضور پرشور مخاطبان همراه بود و بخشهایی از آن بهصورت زنده از صداوسیمای مرکز مازندران، شبکه خبر و شبکه یک سیما پوشش داده شد.
در جریان ویژهبرنامه «تا ثریا»، مجموعهای متنوع از فعالیتهای آموزشی و سرگرمکننده برای کودکان و نوجوانان تدارک دیده شد که شامل کارگاه آموزشی «ماهواره چیست؟»، ساخت ماکت موشک، کارگاه دستسازههای موشکی با گل سفال، تجربه شبیهسازی فضانوردی با عینکهای واقعیت مجازی (VR)، بازدید از نمایشگاه آثار علمی اعضا، پخش فیلمهایی از ماهوارههای ساخت ایران، اجرای بازیهای نجومی و برپایی آسماننمای نجوم بود.
همچنین در نمایشگاه جانبی این برنامه، پژوهشسرای آموزش و پرورش و مؤسسههای علمی آموزشی «لِکو» و «بیتا» با ارائه فعالیتها و دستاوردهای علمی خود، در غنای محتوایی این رویداد نقش مؤثری ایفا کردند.
ویژهبرنامه «تا ثریا» با رویکردی آموزشی و الهامبخش تلاش داشت ضمن معرفی توانمندیهای علمی کشور در حوزه هوافضا، زمینه افزایش علاقهمندی کودکان و نوجوانان به علوم پایه، نجوم و فناوریهای پیشرفته را فراهم کند.
