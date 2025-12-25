به گزارش خبرگزاری مهر، الهه غیناقی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: هم‌زمان با رویداد ملی پرتاب سه ماهواره، ویژه‌برنامه «تا ثریا» با همکاری دستگاه‌های اجرایی استان در گرگان برگزار می‌شود.



وی افزود: این رویداد با هدف ترویج علم، نجوم و امیدآفرینی در میان کودکان و نوجوانان، به‌صورت انجام می‌شود.



غیناقی ادامه داد: این برنامه روز یک‌شنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ تا ۱۸ در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان واقع در شهرک ویلاشهر گرگان برگزار خواهد شد و حضور برای عموم علاقه‌مندان رایگان است.



غیناقی با اشاره به محتوای برنامه اظهار کرد: نشست‌های علمی و گفتگو با اساتید و متخصصان حوزه فضا و نجوم، اجرای برنامه‌های شاد و آموزشی ویژه کودکان و نوجوانان، فعالیت‌های تعاملی و کارگاهی برای خانواده‌ها و پخش زنده هم‌زمان با لحظه پرتاب ماهواره‌ها از جمله بخش‌های این رویداد است.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گلستان از دانش‌آموزان، خانواده‌ها و علاقه‌مندان به حوزه علم و فناوری دعوت کرد با حضور در این برنامه، لحظاتی علمی، پرهیجان و الهام‌بخش را تجربه کنند.