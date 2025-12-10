برنامه‌ های هفدهمین جشنواره هفته پژوهش کانون گیلان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه برنامههای هفدهمین جشنواره هفته پژوهش کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان با شعار «از پرسش تا پژوهش، از پژوهش تا پیشرفت» و با رویکردی نو و نوجوانمحور، اعلام شد.
برگزاری از ۲۲ تا ۳۰ آذرماه با تأکید بر پرورش پرسشگری
سجاد کوچکنژاد، سرپرست کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: این جشنواره از ۲۲ تا ۳۰ آذر ۱۴۰۳ در مراکز فرهنگی هنری سراسر استان برگزار میشود.
وی هدف اصلی این رویداد را ترویج فرهنگ پژوهش، پرورش روحیه پرسشگری و تقویت نگاه آیندهنگر در میان کودکان، نوجوانان، مربیان و پژوهشگران عنوان کرد و افزود: این رویداد بستری برای تقویت توانمندی نوجوانان، مربیان و مخاطبان ما در زیست فرهنگی - پژوهشی امروز و آینده است.
محورهای اصلی جشنواره با نگاه به آینده
کوچکنژاد با اشاره به رویکردهای این دوره از جشنواره، اظهار داشت: «جشنواره با نگاهی ویژه به نوجوانمحوری، مخاطبمحوری و مرکزمحوری، همچنین رشد و توانمندسازی، آیندهنگری، عملگرایی و بومیسازی برگزار میشود.»
وی محورهای اصلی این دوره را که با هدف تقویت نگاه آیندهنگر انتخاب شدهاند، به شرح زیر اعلام کرد: هوش مصنوعی، کودک و جامعه آینده، مسائل محیطزیستی از نگاه کودک و نوجوان، هویت و روابط اجتماعی در عصر دیجیتال، بازی، قصه، ادبیات و هنر در پرورش تفکر پژوهشی، سواد رسانهای و اخلاق پژوهش، فلسفه برای کودکان و نوجوانان و تفکر انتقادی، پژوهشهای میانرشتهای در زندگی روزمره نوجوانان، مدیریت فرهنگی در شرایط بحران از محورها است.
برنامههای ویژه استانی
سرپرست کانون پرورش فکری گیلان به اهم برنامههای استانی در این ایام اشاره کرد و توضیح داد: برگزاری ویژهبرنامه استانی «کاربرد هوش مصنوعی در مدیریت محیط زیست»، برپایی نشست مجازی آموزشی اقدامپژوهی، اجرای بازدیدهای علمی اعضا از موزهها، شرکتهای دانشبنیان، پژوهشسراها، کارگاههای فنی و حرفهای، خانه فضا و نجوم و پارک علم و فناوری از جمله این برنامهها است.
نمایشگاهها، کارگاهها و نشستهای تخصصی
وی از دیگر برنامههای پیشبینی شده خبر داد و گفت: برپایی نمایشگاه آثار و کتابهای علمی، برگزاری نشستها و کارگاههای آموزش نجوم و زیستشناسی، کارگاه آموزش پژوهش ویژه نوجوانان، نشستهای تربیتی ویژه اعضا و اولیا، فعالیتهای علمی و پژوهشی و دعوت از مدارس برای بازدید از مرکز تخصصی علوم نیز در دستور کار قرار دارد.
کوچکنژاد در پایان از عموم مخاطبان برای همراهی با فعالیتهای علمی و پژوهشی مربیان این مجموعه دعوت کرد.
