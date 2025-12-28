حریق مغازه تعمیرات استارت در مشهد مهار شد 

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: با اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک تعمیرگاه استارت خودرو در خیابان عبادی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۲۸ و ۴۴ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.

به گفته وی در این حریق دو نفر مصدوم تحویل عوامل اورژانس شدند.

نجمی با اشاره به افزایش آتش سوزی کارگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها، بر نصب سیستم‌های هشداردهنده دود و کپسول‌های اطفای حریق در این واحدها تأکید کرد.