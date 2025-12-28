  1. استانها
حریق مغازه تعمیرات استارت در مشهد مهار شد 

مشهد- سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از تلاش آتش نشانان برای مهار حریق یک تعمیرگاه استارت خودرو در خیابان عبادی مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: با اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق یک تعمیرگاه استارت خودرو در خیابان عبادی بلافاصله آتش نشانان ایستگاه‌های ۲۸ و ۴۴ به محل حادثه اعزام شدند.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری به عمل آمد.

به گفته وی در این حریق دو نفر مصدوم تحویل عوامل اورژانس شدند.

نجمی با اشاره به افزایش آتش سوزی کارگاه‌ها و تعمیرگاه‌ها، بر نصب سیستم‌های هشداردهنده دود و کپسول‌های اطفای حریق در این واحدها تأکید کرد.

