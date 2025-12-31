  1. استانها
۱۰ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

آتش‌سوزی منزل مسکونی در مشهد؛ یک نفر مصدوم شد

مشهد- مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد، از وقوع یک آتش‌سوزی در یک منزل مسکونی خبر داد که به مصدومیت یک نفر انجامید.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: آتش سوزی در یک واحد مسکونی واقع در بلوار حسابی شمالی گزارش شد و بلافاصله نیروهای ایستگاه‌های ۷ و ۳۴ به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد بیان کرد: با حضور همکاران در محل، حریق در داخل واحد مسکونی در حال گسترش بود و یک مرد دچار سوختگی در ناحیه دست‌ها، پاها و صورت شده بود.

وی افزود: آتش نشانان ضمن آغاز سریع عملیات اطفا، مصدوم را بلافاصله نجات دادند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، وی را تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در صحنه دادند تا برای دریافت درمان‌های تخصصی به مرکز پزشکی منتقل شود.

باخدا افزود: آتش به سرعت مهار و از سرایت آن به سایر واحدها جلوگیری شد.

‌مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد با توجه به فصل سرما به شهروندان هشدار داد: با سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد. شهروندان باید ضمن رعایت نکات ایمنی در استفاده از بخاری‌ها، شومینه و وسایل برقی گرمایشی، از قرار دادن این وسایل در مجاورت مواد اشتعال‌زا خودداری کنند و قبل از ترک منزل یا هنگام خواب، از خاموش بودن آن‌ها اطمینان حاصل نمایند.


