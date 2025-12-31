به گزارش خبرگزاری مهر، آتشیار وحید باخدا اظهار کرد: آتش سوزی در یک واحد مسکونی واقع در بلوار حسابی شمالی گزارش شد و بلافاصله نیروهای ایستگاه‌های ۷ و ۳۴ به محل اعزام شدند.

مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد بیان کرد: با حضور همکاران در محل، حریق در داخل واحد مسکونی در حال گسترش بود و یک مرد دچار سوختگی در ناحیه دست‌ها، پاها و صورت شده بود.

وی افزود: آتش نشانان ضمن آغاز سریع عملیات اطفا، مصدوم را بلافاصله نجات دادند و پس از انجام اقدامات اولیه امدادی، وی را تحویل عوامل اورژانس ۱۱۵ حاضر در صحنه دادند تا برای دریافت درمان‌های تخصصی به مرکز پزشکی منتقل شود.

باخدا افزود: آتش به سرعت مهار و از سرایت آن به سایر واحدها جلوگیری شد.

‌مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی مشهد با توجه به فصل سرما به شهروندان هشدار داد: با سرد شدن هوا، استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد. شهروندان باید ضمن رعایت نکات ایمنی در استفاده از بخاری‌ها، شومینه و وسایل برقی گرمایشی، از قرار دادن این وسایل در مجاورت مواد اشتعال‌زا خودداری کنند و قبل از ترک منزل یا هنگام خواب، از خاموش بودن آن‌ها اطمینان حاصل نمایند.



