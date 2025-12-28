به گزارش خبرگزاری مهر، آتش‌پاد دوم حسین صالح اظهار کرد: حریق ساعت ۰۰:۲۰ بامداد یکشنبه هفتم دی‌ماه ۱۴۰۴، در یک انبار ضایعات رو باز به وسعت تقریباً ۷۰۰۰ متر مربع واقع در بلوار مفتح شرقی به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله ۲۰ آتش‌نشان از ایستگاه‌های ۵۶، ۴۱، ۶ و ۱۶ منطقه عملیاتی ۳ به محل اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش‌نشانی مشهد افزود: حریق در دو بخش بسته‌بندی و نگهداری ضایعات این انبار رخ داده و به دلیل حجم زیاد مواد اشتعال‌زا، به سرعت در حال گسترش بود. هفت دستگاه کامیونت نیز در داخل محوطه در معرض خطر جدی قرار داشتند.

وی با اشاره به دشواری عملیات افزود: تمرکز اصلی همکاران ما دو چیز بود: نخست، جلوگیری از سرایت آتش به انبارهای مجاور که می‌توانست فاجعه‌بار باشد و دوم، نجات خودروهای سنگین موجود در محل. خوشبختانه با عکس‌العمل به موقع و برنامه‌ریزی دقیق، هر دو مأموریت با موفقیت انجام شد.

صالح با اشاره به خطر بالای حریق در انبارهای ضایعات، به صاحبان صنایع و کارگاه‌ها هشدار داد: رعایت فاصله ایمنی بین مواد، دسته‌بندی و ذخیره‌سازی اصولی ضایعات و داشتن سیستم اعلام و اطفای حریق اولیه در چنین مکان‌هایی نه یک انتخاب، که یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.