تلاش ۴۰ آتش نشان برای مهار حریق گسترده در خیابان امام رضا (ع) مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسن نجمی اظهار کرد: حدود ساعت ۱۱:۳۰ امروز پنجشنبه حریق یک مغازه لوازم یدکی در خیابان امام رضا ۴۰ به مرکز فرماندهی ۱۲۵ اعلام شد.

سخنگوی عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: با توجه به گستردگی حریق ۴۰ آتش نشان از ایستگاه‌های مختلف به محل حادثه اعزام شدند.

وی بیان کرد: با توجه به نمای کامپوزیت حریق خیلی سریع شعله ور شد و علاوه بر سرایت به چهارطبقه مسکونی فوقانی در حال گسترش به ساختمان مجاور بود که با عملیات فوری آتش نشانان اطفا شد.

نجمی خاطرنشان کرد: تعداد زیادی از ساکنان از ساختمان‌های مجاور توسط آتش نشانان خارج شدند و از خطر نجات یافتند.

اخبار تکمیلی متعاقباً اعلام می‌گردد.