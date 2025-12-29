سرداری که حبیب مردم بود؛ حاج قاسم میداندار بصیرت

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: دوباره یاد و خاطره سردار دل‌ها زنده شد، سرداری که حبیب مردم بود و تمام زندگی‌اش را وقف خدمت و ایثار کرد.

مردی که در سخت‌ترین بحران‌ها آرامش و امید را برای مردم به ارمغان می‌آورد و با بصیرت و شجاعت خود، راه درست را به نسل امروز نشان می‌دهد. روایت‌های هم‌رزم و خانواده‌های شهدا بار دیگر تصویر زندگی و مرام حاج قاسم سلیمانی را پیش چشم‌ها زنده کرد و قلب‌ها را به یاد شجاعت، ایثار و عشق به مردم روشن ساخت.

فصل پنجم رویداد فرهنگی هنری «روایت حبیب» در جویبار برگزار شد و وقتی وارد سالن ورزشی شدم، موجی از هیجان و شور در هوا حس می‌شد، مردم با اشتیاق انتظار داشتند، صندلی‌ها پر بود و برخی نوجوانان و جوانان روی زمین نشسته بودند.

خانواده‌های شهدا با لباس‌های محلی و نشان‌های کوچک یادبود شهدا جلوتر از همه جایگاه‌ها حضور داشتند. صدای موسیقی آئینی و نقالی در سالن پخش می‌شد و اجرای کشتی لوچو نشان‌دهنده پیوند عمیق فرهنگ پهلوانی جویبار با مرام علوی و روحیه شهید حاج قاسم سلیمانی بود.

روحیه ایثار شهید سلیمانی مشهود است

امام جمعه جویبار گفت: سردار سلیمانی مرد بحران‌ها بود و در وصیت‌نامه‌ای که خطاب به دخترش نوشته، روحیه ایثار و مسئولیت‌پذیری او کاملاً مشهود است و این مکتب برای نسل امروز الگوی بصیرت و ولایت‌مداری است.

حجت‌الاسلام مصطفی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: هر جا که مردم نیاز داشتند، حاج قاسم حضور داشت و هیچ‌گاه نگران سختی مسیر یا خستگی نبود و هدفش همیشه خدمت به مردم و کشور بود.

وی ادامه داد: مردم ایران در طول تاریخ با بحران‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی مواجه بوده‌اند و حاج قاسم نشان داد مدیریت بحران بدون اخلاق و پایبندی به ولایت امکان‌پذیر نیست.

نسل امروز باید این مکتب را الگوی زندگی خود قرار دهد و رسانه‌ها بهترین ابزار برای انتقال این ارزش‌ها هستند تا بصیرت و ولایت‌مداری در جامعه تقویت شود.

سید جواد حسینی همرزم سردار شهید سلیمانی به بیان خاطره‌ای رفیق شهیدش پرداخت و گفت: اولین بار در سال ۱۳۶۹ در مأموریت تیپ نیروهای مخصوص مالک اشتر در سیستان با حاج قاسم آشنا شدم و توفیق خدمت در کنار او بزرگ‌ترین افتخار زندگی من بود.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حاج قاسم را می‌توان سرباز امام زمان دانست که رضای خداوند را هدف فعالیت‌های خود قرار داده بود و تا پای جان برای تحقق اهداف ولایت ایستاد.

حاج قاسم فرمانده منطقه بود

وی ادامه داد: مشغله کاری حاج قاسم به‌قدری زیاد بود که اغلب نامه‌ها را در خودرو مطالعه می‌کرد و جلسات متعددی داشت، زیرا فرمانده نه تنها ایران بلکه تمام منطقه بود و ارتباطات گسترده‌ای را مدیریت می‌کرد و من حدود ۱۵ سال در ساختمان فرماندهی و مستقیماً در کنار ایشان فعالیت داشتم و خود را تنها سربازی کوچک می‌دانم که توفیق خدمت در کنار این فرمانده بزرگ را داشته است.

وی اضافه کرد: روحیه معنوی اطرافیان حاج قاسم مثال‌زدنی بود و آقای پور جعفری بسیاری از مواقع نماز صبح را پشت درِ خانه حاج قاسم اقامه می‌کرد تا هنگام خروج ایشان معطلی ایجاد نشود و این نظم و پایبندی به ارزش‌ها نشان می‌دهد که مکتب حاج قاسم صرفاً نظامی نبود، بلکه اخلاق و معنویت را هم در همه لحظات زندگی خود جاری می‌کرد.

وی به بیان خاطره‌ای از یکی از اردوهای سالانه یگان رزم اشاره کرد و گفت: هم‌زمان یکی از فرماندهان برای کسب تجربه به سوریه اعزام شده بود و همان شب یکی از فرماندهان پایگاه مجروح شد و در جریان حمله داعش در محاصره قرار گرفت و حاج قاسم با وجود خستگی شدید پیگیر موضوع بود و از هر تدبیری برای رفع مشکل استفاده کرد و هیچ‌گاه آرامش و رفاه نیروها را فدای هیچ کاری نمی‌کرد و حتی در شرایط بحرانی جلسات و برنامه‌هایش را تعطیل نمی‌کرد.

حاج قاسم نماد بصیرت است

حجت‌الاسلام علی‌اصغر اصغری رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران نیز با بیان اینکه ۹ دی نماد بصیرت در سیاست است، افزود: همان‌طور که حاج قاسم در میدان نماد بصیرت بود، مردم با حضور خود بصیرت سیاسی خود را نشان دادند.

وی ادامه داد: در دهه بصیرت برنامه‌های مختلفی برنامه‌ریزی کرده‌ایم و مأموریت اصحاب رسانه بسیار سنگین است و خط مقدم روایت‌گری امروز از خیابان‌ها به پلتفرم‌ها و فضای مجازی منتقل شده و رسانه‌ها باید روایت درست و صادق را منتقل کنند تا ارزش‌های مکتب حاج قاسم و حضور مردم در ۹ دی برای همه نسل‌ها روشن شود..

سمیرا، دختر یکی از خانواده‌های شهدای جویبار گفت: باید بیشتر با مکتب حاج قاسم و ارزش‌های او آشنا شویم و شنیدن خاطراتی که هم‌رزم او بیان می‌کند به ما انگیزه می‌دهد که در زندگی خود هم ایثار و مسئولیت‌پذیری را تمرین کنیم.

وی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: دیدن جوانانی که با اشتیاق به خاطرات حاج قاسم گوش می‌دهند حس امید و انگیزه به من می‌دهد و نسل جدید باید بداند بصیرت یعنی چه و چگونه باید در میدان و سیاست پای کار باشد.

وی ادامه داد: مکتب حاج قاسم یعنی خدمت صادقانه به مردم، توجه به عدالت و اخلاق و پایبندی کامل به ولایت و این ارزش‌ها باید در همه عرصه‌ها الگویی برای نسل جدید باشد.

به تاکید کارشناسان، نسل امروز باید بداند بصیرت در سیاست و میدان مکمل یکدیگر هستند و حضور مردم در ۹ دی و ایثار حاج قاسم در میدان‌های عملیاتی هر دو نمونه بارز بصیرت است و رسانه‌ها باید با روایت درست این دو عرصه، نسل‌های جدید را با این ارزش‌ها آشنا کنند.