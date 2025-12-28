  1. استانها
فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه اول در خلخال غیرحضوری شد

خلخال- اداره آموزش و پرورش شهرستان خلخال در اطلاعیه‌ای از فعالیت های آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهری و روستایی در نوبت صبح بصورت غیر حضوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه خلخال در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی نوبت صبح در روز دوشنبه ۸ دی ماه اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در منطقه خلخال، فعالیت‌های آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهری و روستایی در نوبت صبح بصورت غیر حضوری بوده و در بستر شاد انجام خواهد شد.


لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی، مدارس استثنایی و مرکز سنجش منطقه نیز تعطیل خواهد بود ومدارس متوسطه دوره دوم با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.

همچنین آزمون‌های نهایی طبق برنامه و در موعد و زمان مقرر برگزار می‌شوند.

