فعالیت آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه اول در خلخال غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی آموزش و پرورش منطقه خلخال در خصوص نحوه استمرار فعالیت‌های آموزشی نوبت صبح در روز دوشنبه ۸ دی ماه اعلام کرد: به دلیل بارش برف و برودت هوا در منطقه خلخال، فعالیت‌های آموزشی مدارس ابتدایی و متوسطه اول شهری و روستایی در نوبت صبح بصورت غیر حضوری بوده و در بستر شاد انجام خواهد شد.



لازم به ذکر است با اعلام تعطیلی، مدارس استثنایی و مرکز سنجش منطقه نیز تعطیل خواهد بود ومدارس متوسطه دوره دوم با یک ساعت تأخیر فعالیت خود را آغاز خواهند کرد.



همچنین آزمون‌های نهایی طبق برنامه و در موعد و زمان مقرر برگزار می‌شوند.