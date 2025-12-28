به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان امروز به همراه سفیدخانی، نماینده دادستان مرکز استان، از مراکز جمعآوری و انبارهای ضایعات در حاشیه بندرعباس بازدید کرد.
این بازدید میدانی با هدف بررسی چالشها و آسیبهای ناشی از فعالیت این مراکز، بهویژه واحدهای غیرمجاز، انجام شد.
بر اساس بررسیهای میدانی و اعلام مقام قضائی حاضر در بازدید، این کانونهای ضایعات به تهدید جدی بهداشت عمومی با تجمع زباله و پسماندهای عفونی و رشد عوامل بیماریزا، افزایش خطر آتشسوزی و انفجار به دلیل انباشت مواد بسیار قابل اشتعال در مجاورت مناطق مسکونی، تبدیل شدن به کانون جرایم خرد و ناامنی مانند سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه و آلودگی گسترده خاک و آبهای زیرزمینی به دلیل نشت شیرابههای خطرناک را به دنبال دارند.
ضایعاتیهای حاشیه بندرعباس سبب تخلفات گسترده شهری از جمله فعالیت بدون مجوز، کار کودک و استفاده از نیروی کار غیرمجاز در شرایط استثماری نیز شده است.
عارف اکبری در این بازدید بر لزوم ورود جدی و هماهنگ دستگاههای قضائی، انتظامی، شهرداری و ادارهکل محیطزیست برای ساماندهی فوری این مراکز و رفع معضلات چندبعدی آنها تأکید کرد.
این بازدید در چارچوب برنامههای نظارتی دادستانی مرکز هرمزگان برای حفظ حقوق شهروندی و تأمین امنیت بهداشتی و قضائی مردم استان انجام شد.
