ورود دادستان مرکز هرمزگان به موضوع ضایعاتی‌های حاشیه بندرعباس

بندرعباس-دادستان مرکز استان هرمزگان خواستار ساماندهی فوری مراکز ضایعاتی در بندرعباس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عارف اکبری، دادستان مرکز استان هرمزگان امروز به همراه سفیدخانی، نماینده دادستان مرکز استان، از مراکز جمع‌آوری و انبارهای ضایعات در حاشیه بندرعباس بازدید کرد.

این بازدید میدانی با هدف بررسی چالش‌ها و آسیب‌های ناشی از فعالیت این مراکز، به‌ویژه واحدهای غیرمجاز، انجام شد.

بر اساس بررسی‌های میدانی و اعلام مقام قضائی حاضر در بازدید، این کانون‌های ضایعات به تهدید جدی بهداشت عمومی با تجمع زباله و پسماندهای عفونی و رشد عوامل بیماری‌زا، افزایش خطر آتش‌سوزی و انفجار به دلیل انباشت مواد بسیار قابل اشتعال در مجاورت مناطق مسکونی، تبدیل شدن به کانون جرایم خرد و ناامنی مانند سرقت و خرید و فروش اموال مسروقه و آلودگی گسترده خاک و آب‌های زیرزمینی به دلیل نشت شیرابه‌های خطرناک را به دنبال دارند.

ضایعاتی‌های حاشیه بندرعباس سبب تخلفات گسترده شهری از جمله فعالیت بدون مجوز، کار کودک و استفاده از نیروی کار غیرمجاز در شرایط استثماری نیز شده است.

عارف اکبری در این بازدید بر لزوم ورود جدی و هماهنگ دستگاه‌های قضائی، انتظامی، شهرداری و اداره‌کل محیط‌زیست برای ساماندهی فوری این مراکز و رفع معضلات چندبعدی آن‌ها تأکید کرد.

این بازدید در چارچوب برنامه‌های نظارتی دادستانی مرکز هرمزگان برای حفظ حقوق شهروندی و تأمین امنیت بهداشتی و قضائی مردم استان انجام شد.

