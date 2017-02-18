به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی افزود: شماری از دامداران روستاهای مسیلهها، هلالی و گزک، برمصاد و کلبیا از توابع بخش کاکی با طغیان رودخانه مند در محاصره سیل گرفتار شدهاند.
وی یادآورشد: تاکنون ۹ نفر از سیل زدگان روستاهای مسیله و گزگ حاشیه رودخانه مند با یک فروند بالگرد هلال احمر استان بوشهر نجات یافتهاند.
مدیر عامل جمعیت هلال احمر گفت: در دو روز گذشته نیز شماری از عشایر و دامداران روستاهای کردلان و بخش شنبه و طسوج واقع حاشیه رودخانه مند با همکاری دهیاران و امدادگران جمعیت هلال احمر به مناطق امن منتقل شدهاند.
درویشی اضافه کرد: این روستاها بعد از سیل ۶۵ خالی از سکنه شده بود و تنها شماری دامدار در فصل زمستان به عنوان چراگاه دام از آن استفاده میکنند.
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