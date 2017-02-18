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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۴۵

مدیرعامل هلال احمر استان بوشهر خبر داد؛

نجات ۹ نفر از سیل‌زدگان دشتی در بوشهر با بالگرد هلال احمر

نجات ۹ نفر از سیل‌زدگان دشتی در بوشهر با بالگرد هلال احمر

بوشهر - مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان بوشهر گفت: عملیات نجات سیل‌ زدگان که درحاشیه رودخانه مند شهرستان دشتی گرفتار سیل شده‌اند از صبح امروز با یک فروند بالگرد امدادی هلال احمر آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی افزود: شماری از دامداران روستاهای مسیله‌ها، هلالی و گزک، برمصاد و کلبیا از توابع بخش کاکی با طغیان رودخانه مند در محاصره سیل گرفتار شده‌اند.

وی یادآورشد: تاکنون ۹ نفر از سیل زدگان روستاهای مسیله و گزگ حاشیه رودخانه مند با یک فروند بالگرد هلال احمر استان بوشهر نجات یافته‌اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گفت: در دو روز گذشته نیز شماری از عشایر و دامداران روستاهای کردلان و بخش شنبه و طسوج واقع حاشیه رودخانه مند با همکاری دهیاران و امدادگران جمعیت هلال احمر به مناطق امن منتقل شده‌اند.

درویشی اضافه کرد: این روستاها بعد از سیل ۶۵ خالی از سکنه شده بود و تنها شماری دامدار در فصل زمستان به عنوان چراگاه دام از آن استفاده می‌کنند.

کد مطلب 3910544

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