به گزارش خبرگزاری مهر، حسین درویشی افزود: شماری از دامداران روستاهای مسیله‌ها، هلالی و گزک، برمصاد و کلبیا از توابع بخش کاکی با طغیان رودخانه مند در محاصره سیل گرفتار شده‌اند.

وی یادآورشد: تاکنون ۹ نفر از سیل زدگان روستاهای مسیله و گزگ حاشیه رودخانه مند با یک فروند بالگرد هلال احمر استان بوشهر نجات یافته‌اند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گفت: در دو روز گذشته نیز شماری از عشایر و دامداران روستاهای کردلان و بخش شنبه و طسوج واقع حاشیه رودخانه مند با همکاری دهیاران و امدادگران جمعیت هلال احمر به مناطق امن منتقل شده‌اند.

درویشی اضافه کرد: این روستاها بعد از سیل ۶۵ خالی از سکنه شده بود و تنها شماری دامدار در فصل زمستان به عنوان چراگاه دام از آن استفاده می‌کنند.