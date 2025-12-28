  1. بین الملل
۷ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۱۹

تاکید گروه شرق آفریقا بر حمایت از یکپارچگی و حاکمیت سومالی

گروه کشورهای شرق آفریقا بر حمایت خود از یکپارچگی و حاکمیت و تمامیت ارضی سومالی تاکید کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، گروه کشورهای شرق آفریقا (EAC) در بیانیه‌ای رسمی بار دیگر بر تعهد خود به یکپارچگی، حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری سومالی تأکید کرد.

این گروه با بیان اینکه سومالی کشوری واحد و تحت حاکمیت دولت فدرال است، از تمامی طرف‌ها خواست تا به یکپارچگی و امنیت خاک این کشور احترام گذاشته و چارچوب‌های قانونی معتبر را رعایت کنند.

اعلام به رسمیت شناختن سومالی لند توسط رژیم صهیونیستی موجی از محکومیت‌ها را از سوی کشورهای منطقه، عربی، اسلامی و در سطح جهانی به دنبال داشته است. این کشورها تاکید کرده‌اند که این اقدام رژیم صهیونیستی نقض خطرناک قوانین بین المللی و تمامیت ارضی سومالی به شمار می‌رود.

گفتنی است که روز جمعه رژیم صهیونیستی منطقه سومالی لند در کشور سومالی را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شناخت.

گدعون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم و سومالی‌لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود.

وی گفت: این توافق پس از یک سال گفت‌وگو حاصل شده است.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئو کنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبداللهی رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند، او را برای سفر به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرد.

