افشای نقشه رژیم صهیونیستی برای سومالی لند

تلویزیون رژیم صهیونیستی به قصد و نیت این رژیم از اقدام جنجالی اخیر در خصوص به رسمیت شناختن سومالی لند اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که هدف این رژیم از به رسمیت شناختن سومالی لند و جدایی آن از کشور سومالی انتقال اجباری ساکنان نوار غزه به این منطقه است.

این اقدام تل آویو با موج گسترده مخالفت‌های منطقه‌ای و بین المللی رو به رو شده است.

گیدئون ساعر وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی روز جمعه اعلام کرد که این رژیم و سومالی‌لند توافقی برای برقراری روابط دیپلماتیک کامل امضا کرده‌اند که شامل تعیین سفرا و افتتاح سفارتخانه‌ها می‌شود.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی در تماس ویدئوکنفرانسی با عبد الرحمن محمد عبدالله رئیس جدایی‌طلبان سومالی‌لند، از او برای سفر به سرزمین‌های اشغالی دعوت کرد.

جدایی‌طلبان سومالی‌لند در سال ۱۹۹۱ استقلال خود را از سومالی اعلام کردند اما تاکنون هیچکدام از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، آنها را به رسمیت نشناخته است. جدایی‌طلبان سومالی‌لند، بخش شمالی سومالی را در اختیار دارند.

