زن ۵۰ ساله در پی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در تکاب نجات پیدا کرد

ارومیه- مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از نجات جان زن ۵۰ ساله در پی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در تکاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: یکشنبه شب گزارشی مبنی بر مسمومیت یک زن ۵۰ ساله با گاز مونوکسیدکربن در روستای چوپلو از توابع شهرستان تکاب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجات گران پایگاه مائین بلاغ هلال‌احمر شهرستان تکاب به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجات گران پس از حضور در محل و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، وضعیت عمومی مصدوم را تثبیت کرده و وی را جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مرکز درمانی منتقل کردند.

به‌دلیل صعب‌العبور بودن مسیر روستا، مسدود بودن راه‌های دسترسی و عدم دسترسی عوامل اورژانس به روستا، نیروهای هلال‌احمر اعزام شدند و این عملیات حدود ۲ ساعت به طول انجامید.

