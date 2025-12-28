زن ۵۰ ساله در پی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در تکاب نجات پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: یکشنبه شب گزارشی مبنی بر مسمومیت یک زن ۵۰ ساله با گاز مونوکسیدکربن در روستای چوپلو از توابع شهرستان تکاب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجات گران پایگاه مائین بلاغ هلالاحمر شهرستان تکاب به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی گفت: نجات گران پس از حضور در محل و انجام اقدامات پیشبیمارستانی، وضعیت عمومی مصدوم را تثبیت کرده و وی را جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مرکز درمانی منتقل کردند.
بهدلیل صعبالعبور بودن مسیر روستا، مسدود بودن راههای دسترسی و عدم دسترسی عوامل اورژانس به روستا، نیروهای هلالاحمر اعزام شدند و این عملیات حدود ۲ ساعت به طول انجامید.
