زن ۵۰ ساله در پی مسمومیت با گاز مونوکسیدکربن در تکاب نجات پیدا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی در این زمینه افزود: یکشنبه شب گزارشی مبنی بر مسمومیت یک زن ۵۰ ساله با گاز مونوکسیدکربن در روستای چوپلو از توابع شهرستان تکاب به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از دریافت گزارش، نجات گران پایگاه مائین بلاغ هلال‌احمر شهرستان تکاب به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی گفت: نجات گران پس از حضور در محل و انجام اقدامات پیش‌بیمارستانی، وضعیت عمومی مصدوم را تثبیت کرده و وی را جهت دریافت خدمات درمانی تکمیلی به مرکز درمانی منتقل کردند.

به‌دلیل صعب‌العبور بودن مسیر روستا، مسدود بودن راه‌های دسترسی و عدم دسترسی عوامل اورژانس به روستا، نیروهای هلال‌احمر اعزام شدند و این عملیات حدود ۲ ساعت به طول انجامید.