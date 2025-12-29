محبوبی: محور مهاباد- بوکان تا سه شنبه مسدود است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید محبوبی از اعزام تیم‌های امدادی به محور مهاباد - بوکان خبر داد و افزود: در پی بارش برف و بروز کولاک شدید در محور ارتباطی مهاباد- بوکان، نجاتگران پایگاه امداد و نجات سه‌راهی دارلک به‌همراه یک تیم عملیاتی از جمعیت هلال‌احمر شهرستان مهاباد، عملیات امدادرسانی به خودروهای گرفتار در برف و کولاک را در این محور آغاز کرده و این عملیات همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: به دلیل تداوم شرایط نامساعد جوی، محور مهاباد بوکان تا فردا سه‌شنبه مسدود بوده و تردد در این مسیر امکان‌پذیر نیست.

وی یادآور شد: همچنین فرماندار شهرستان مهاباد با حضور میدانی در محل، از روند امدادرسانی و وضعیت محور بازدید و بر عملیات امدادی نظارت دارد.