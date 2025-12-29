عسکری: ۴ هزار وام برای مقاوم سازی خانه های روستایی مرکزی اختصاص یافت

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به ابلاغ سهمیه تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی استان مرکزی در سال جاری اظهار کرد: طبق روال سالهای گذشته، سهمیه تسهیلات مسکن روستایی از سوی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور به این استان ابلاغ شده است.
وی افزود: بر اساس این ابلاغ، استان مرکزی در سال جاری از سهمیه چهار هزار وام مسکونی روستایی برخوردار شده است.
عسکری با بیان اینکه مبلغ این تسهیلات برای هر واحد مسکونی ۴ میلیارد ریال تعیین شده است، افزود: این وام با کارمزد پنج درصد و دوره بازپرداخت ۲۰ ساله (۲۴۰ ماهه) در اختیار متقاضیان قرار میگیرد که نقش مؤثری در کاهش فشار مالی بر خانوارهای روستایی دارد.
معرفی متقاضیان به ۸ بانک عامل دولتی
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی ادامه داد: این سهمیه به هشت بانک عامل دولتی در سطح این استان تخصیص یافته و تمامی بانکهای دولتی بهجز بانک مسکن، بهعنوان بانک عامل در پرداخت این تسهیلات مشارکت دارند و سهمیهها به تفکیک شهرستانها ابلاغ شده و فرآیند معرفی متقاضیان به بانکها از طریق بنیاد مسکن شهرستانها در حال انجام است.
عسکری تصریح کرد: تاکنون از مجموع چهار هزار سهمیه ابلاغی، دو هزار و ۱۱۱ واحد معادل ۵۳ درصد به بانکهای عامل معرفی شدهاند که نشاندهنده استقبال مناسب روستاییان از این تسهیلات است که از این تعداد نیز یک هزار و ۲۹ واحد معادل ۲۶ درصد کل سهمیه موفق به انعقاد قرارداد تسهیلاتی با بانکها شدهاند.
ارتقای ایمنی واحدهای روستایی
وی با اشاره به تأثیر این تسهیلات در ارتقای ایمنی واحدهای مسکونی روستایی گفت: در سطح استان مرکزی تاکنون حدود ۱۰۲ هزار واحد مسکونی روستایی احداث یا نوسازی شده که از این تعداد، حدود ۶۲ درصد با استفاده از تسهیلات بنیاد مسکن بهسازی و مقاومسازی شدهاند که این امر نقش مهمی در کاهش آسیبپذیری روستاها در برابر حوادث طبیعی بهویژه زلزله داشته است.
مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به برنامههای بلندمدت بنیاد مسکن اظهار کرد: بر اساس هدفگذاریهای انجامشده، در صورت تداوم تخصیص تسهیلات و همکاری مناسب بانکهای عامل، پیشبینی میشود تا پایان سال ۱۴۱۰ عملیات مقاومسازی و نوسازی تمامی واحدهای مسکونی روستایی این استان به طور کامل انجام شود و پوشش مقاومسازی به ۱۰۰ درصد برسد.
عسکری افزود: از روستاییان واجد شرایط درخواست میشود در صورت تمایل به احداث، نوسازی یا مقاومسازی واحد مسکونی خود، با مراجعه به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در شهرستان محل سکونت نسبت به تشکیل پرونده و بهرهمندی از این تسهیلات اقدام کنند.
