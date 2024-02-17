۵۹ هزار واحد مسکن روستایی استان مرکزی مقاوم سازی شد

علی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به اقدامات سه ساله حوزه معاونت بازسازی و مسکن روستایی اظهار کرد: در طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، از حدود ۱۰۲ هزار و ۳۵۹ واحد مسکونی روستایی استان تاکنون بالغ بر ۵۹ هزار واحد معادل ۵۸ درصد مقاوم سازی شده است.

وی افزود: سال ۱۴۰۰، میزان سقف تسهیلات فردی ۱,۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی شد که سهمیه ابلاغی استان ۳۷۴۵ فقره بود که ۲۳۳۰ فقره به بانک عامل معرفی و ۲۲۰۲ فقره انعقاد قرار داد انجام شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی افزود: سال گذشته ۲,۰۰۰ میلیون ریال سقف تسهیلات فردی اعلام شد که سهمیه ابلاغی ۴ هزار فقره بود که ۳۷۳۶ فقره به بانک معرفی و ۳۴۰۹ فقره قرار داد منعقد شد.

عسکری گفت: میزان سقف تسهیلات فردی امسال ۳۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد که ۵۳۰۰ فقره سهمیه ابلاغی و ۲۱۰۶ فقره به بانک معرفی شد اما تاکنون قراردادی منعقد نشده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به تسهیلات قرض الحسنه تعمیر و احداث حمام روستایی گفت: سال گذشته ۱۰۰ میلیون ریال سقف تسهیلات فردی اعلام شد که سهمیه استان ۷۰ فقره معادل ۷,۰۰۰ میلیون ریال بود که ۶۶ فقره به بانک معرفی و ۴۵ فقره انعقاد قرارداد انجام شد

.وی تاکید کرد: امسال ۲۰۰ میلیون ریال سقف فردی تسهیلات اعلام شد که سهمیه استان ۳۰ فقره است که تاکنون ۲۹ فقره معرفی به بانک و در این راستا ۲۶ فقره قرار داد منعقد شده است.