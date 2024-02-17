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۲۸ بهمن ۱۴۰۲، ۹:۰۷

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی:

۵۹ هزار واحد مسکن روستایی استان مرکزی مقاوم سازی شد

۵۹ هزار واحد مسکن روستایی استان مرکزی مقاوم سازی شد

اراک- مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی گفت: ۵۹ هزار واحد مسکن روستایی این استان از سال ۱۴۰۰ تاکنون مقاوم سازی شده است.

علی عسکری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در اراک، با اشاره به اقدامات سه ساله حوزه معاونت بازسازی و مسکن روستایی اظهار کرد: در طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، از حدود ۱۰۲ هزار و ۳۵۹ واحد مسکونی روستایی استان تاکنون بالغ بر ۵۹ هزار واحد معادل ۵۸ درصد مقاوم سازی شده است.

وی افزود: سال ۱۴۰۰، میزان سقف تسهیلات فردی ۱,۰۰۰ میلیون ریال پیش بینی شد که سهمیه ابلاغی استان ۳۷۴۵ فقره بود که ۲۳۳۰ فقره به بانک عامل معرفی و ۲۲۰۲ فقره انعقاد قرار داد انجام شد.

مدیر کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی افزود: سال گذشته ۲,۰۰۰ میلیون ریال سقف تسهیلات فردی اعلام شد که سهمیه ابلاغی ۴ هزار فقره بود که ۳۷۳۶ فقره به بانک معرفی و ۳۴۰۹ فقره قرار داد منعقد شد.

عسکری گفت: میزان سقف تسهیلات فردی امسال ۳۵۰۰ میلیون ریال تعیین شد که ۵۳۰۰ فقره سهمیه ابلاغی و ۲۱۰۶ فقره به بانک معرفی شد اما تاکنون قراردادی منعقد نشده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی با اشاره به تسهیلات قرض الحسنه تعمیر و احداث حمام روستایی گفت: سال گذشته ۱۰۰ میلیون ریال سقف تسهیلات فردی اعلام شد که سهمیه استان ۷۰ فقره معادل ۷,۰۰۰ میلیون ریال بود که ۶۶ فقره به بانک معرفی و ۴۵ فقره انعقاد قرارداد انجام شد

.وی تاکید کرد: امسال ۲۰۰ میلیون ریال سقف فردی تسهیلات اعلام شد که سهمیه استان ۳۰ فقره است که تاکنون ۲۹ فقره معرفی به بانک و در این راستا ۲۶ فقره قرار داد منعقد شده است.

کد مطلب 6026239

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    نظرات

    • محمد IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بانک مسکن اشتیان متمم روستایی را پرداخت نمیکنه رسیدگی کنید لطفا
    • محمد IR ۲۰:۲۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۶
      0 0
      پاسخ
      بانک مسکن اشتیان متمم روستایی را پرداخت نمیکنه رسیدگی کنید لطفا

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