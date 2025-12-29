به گزارش خبرنگار مهر، زهرا اکبری یکشنبه شب در نشست ساماندهی کودکان کار و خیابانی و متکدیان با تأکید بر هماهنگی دستگاهی در شناسایی و جذب اظهار کرد: با توجه به تغییر شکل پدیده کودکان کار و خیابانی در سالهای اخیر و تفاوتهای آن در شهرستانهای مختلف استان، لازم است برنامهریزیها با دقت و هماهنگی کامل بین دستگاهها انجام شود.
مدیر کل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر گفت: همه دستگاههای اجرایی موظف هستند با برنامهریزی دقیق و همکاری متقابل، در شناسایی و جذب کودکان کار و خیابانی و متکدیان اقدام کنند تا از پراکندگی تلاشها جلوگیری شود.
تأکید کرد: علاوه بر اقدامات اجرایی، باید به آگاهیبخشی عمومی توجه ویژهای شود. عموم مردم باید آموزش ببینند که چگونه با کودکان کار و خیابانی یا متکدیان برخورد مناسب داشته باشند؛ به جای کمک مستقیم که ممکن است چرخه بهرهکشی را تقویت کند، حمایت از طریق نهادهای رسمی و گزارش موارد مشکوک به اورژانس اجتماعی (شماره ۱۲۳) بهترین راه است.
وی افزود: پس از شناسایی و جذب این کودکان، ارائه آموزشهای لازم به آنان و خانوادههایشان برای توانمندسازی و بازگشت به چرخه طبیعی زندگی، از اولویتهای اصلی به شمار میرود.
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر با تأکید بر پیشگیری و حمایت هدفمند گفت: این اقدامات در راستای اجرای آئیننامه ساماندهی کودکان خیابانی و سیاستهای حمایتی دولت، گام مهمی در کاهش آسیبهای اجتماعی و صیانت از حقوق کودکان محسوب میشود.
