مطیعی: استان سمنان نباید محلی برای آزمون و خطای مدیران باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی مطیعی شامگاه یکشنبه در دیدار با جمعی از خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران سمنان به میزبانی دفتر خود، ضمن تقدیر از وظیفهشناسی و دغدغهمندی خانوادههای معظم شهدا نسبت به مسائل استان گفت: تاکنون اقشار مختلف مردم استان به صورت حضوری، تلفنی و یا پیامک، درخواست خود را برای دیدار و برگزاری اجتماع بهمنظور بیان دغدغههایشان در خصوص تغییر استاندار سمنان مطرح کردهاند که به آنها پاسخ داده شد این مسأله از طریق مجاری قانونی و رسمی در حال پیگیری است.
وی با اشاره به تلاشهای استاندار فعلی برای حل مشکلات استان اظهار کرد: با وجود اینکه هماهنگی مطلوبی میان سازمانهای دولتی و نیز مسئولان و مدیران استان جهت حل معضلات در حال شکلگیری بود و دکتر کولیوند اشراف خوبی به موضوعات استان پیدا کرده بودند، ایشان به سنگر دیگری از نظام جمهوری اسلامی منتقل شدند.
نماینده ولیفقیه در استان سمنان با ابراز تأسف از به حاشیه رفتن مشکلات و مسائل استان در روزهای اخیر بهدنبال انتشار اخباری از انتصاب برخی افراد به مسئولیت استانداری سمنان گفت: بیان این نکته را ضروری میدانم که آنچه در روزهای اخیر مورد تاکید قرار گرفته بههیچوجه متوجه جنسیت افراد نیست، لکن برخی مسئولیتها بویژه در استان پهناور سمنان که طول جادههای آن بیش از ۶۰۰ کیلومتر است و ممکن است هر لحظه با بحرانی در یکی از نقاط مانند کالپوش روبرو شویم، اقتضائات خاص خود را دارند.
مطیعی با اشاره به تنوع اقلیمی، صنعتی و معدنی استان سمنان و اهمیت مضاعف تجربه، شایستگی و کاردانی مسئولان استان تصریح کرد: همانطور که قبلاً نیز گفته شده، استان سمنان نباید به محلی برای آزمون و خطای مدیران و مسئولان تبدیل شود.
وی افزود: کسی که مسئولیت استان سمنان را میپذیرد بهویژه اگر غیر بومی باشد حداقل یک سال زمان نیاز دارد تا با مسائل، مشکلات، ظرفیتها و مدیران استان آشنا شود لذا هزینه این جابجاییها بر دولت و مردم عزیزمان تحمیل میشود.
امام جمعه سمنان با بیان اینکه وزارت کشور بررسی گزینههای دیگر را برای تصدی مسئولیت استانداری سمنان در دستور کار قرار داده است، اظهار کرد: دولت تصمیم گرفته است برای مدتی کوتاه استان سمنان را به نحو مدنظر خود مدیریت کند و سپس در خصوص گزینه نهایی تصمیمگیری نماید.
مطیعی حمایت از دولت را وظیفهای شرعی و تکلیفی از سوی مقام معظم رهبری دانست و با تاکید بر ضرورت رفتار سنجیده همه گروهها در این شرایط گفت: همه توجه کنند دشمنان در کمین نشستهاند تا از هر فرصتی برای تضعیف انقلاب اسلامی و نظام استفاده کنند لذا صراحتاً اعلام میکنیم همه ما خود را سرباز رهبر معظم انقلاب اسلامی میدانیم و اجازه سوءاستفاده از شرایط را به دشمنان نخواهیم داد.
وی با ابراز امیدواری برای انتخاب فردی شایسته به عنوان استاندار سمنان توسط دولت خاطرنشان کرد: امیدواریم انتخاب دولت محترم، مایه شادمانی مردم عزیز استان سمنان را فراهم کند.
نظر شما