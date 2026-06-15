بساط انتصابات غیربومی در سمنان برچیده شود؛ جوانان مستعد پشت دربهای بست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی شامگاه دوشنبه در دیدار با مدیرکل دیوان محاسبات استان سمنان در دفتر خود با اشاره به نگرانی مردمی درباره انتصاب مدیران و کارکنان غیربومی در دستگاه‌های اجرایی استان، خواستار برنامه‌ریزی مسئولان برای تکمیل نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی استان براساس ساختارهای ابلاغی شد.

وی افزود: مردم استان انتظار دارند از ظرفیت نیروهای توانمند، متخصص و آشنا به مسائل و فرهنگ منطقه در مسئولیت‌های مختلف استفاده شود و این موضوع به یکی از مطالبات جدی عمومی تبدیل شده است.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه برخی جوانان استان با وجود موفقیت در آزمون‌ها و برخورداری از شایستگی‌های لازم، فرصت حضور در مسئولیت‌ها را پیدا نمی‌کنند، گفت: لازم است فرآیند جذب و به‌کارگیری نیروها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار گیرد و زمینه استفاده از ظرفیت‌های بومی استان فراهم شود.

مطیعی با اشاره به تجربه و توانمندی نیروهای انسانی استان افزود: استان سمنان از نیروهای کارآمد و باکیفیتی برخوردار است و شایسته است در سطوح مختلف مدیریتی از جمله مدیریت‌های استانی و معاونت‌ها، سهم مناسبی برای نیروهای بومی در نظر گرفته شود.

وی با تأکید بر اهمیت شناخت ظرفیت‌ها و مسائل هر منطقه توسط مدیران خاطرنشان کرد: مدیران بومی به دلیل آشنایی بیشتر با شرایط استان و ارتباط نزدیک‌تر با مردم، از امکان پاسخگویی و اثربخشی بیشتری برخوردار هستند.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود به برخی گلایه‌ها درباره عملکرد برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای در استان اشاره کرد و گفت: گزارش‌هایی درباره محدودیت انتخاب کالا، قیمت محصولات و نحوه استفاده از کالابرگ‌ در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای منعکس شده است که لازم بطور جدی توسط دستگاه‌های نظارتی مورد رسیدگی قرار گیرد.

مطیعی با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌ها در بخش‌های مختلف دستگاه‌های اجرایی استان اظهار کرد: استفاده از نیروهای بومی علاوه بر بهره‌مندی از شناخت و اشراف بیشتر نسبت به مسائل استان، می‌تواند در کاهش برخی هزینه‌های جانبی دستگاه‌های اجرایی نیز مؤثر باشد.