به گزارش خبرنگار مهر، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس طی دو دهه گذشته به قلب تپنده صنعت نفت و گاز ایران بدل شده و در این میان، مجتمع پتروشیمی هنگام به‌عنوان یکی از پروژه‌های شاخص این منطقه، رشد و توسعه قابل‌توجهی را تجربه کرده است. این مجتمع که در سال ۱۳۹۰ تأسیس شد، امروز در زمره مهم‌ترین واحدهای تولیدکننده کودهای شیمیایی کشور قرار دارد و نقش مؤثری در تأمین نیاز بازار داخلی ایفا می‌کند.

پتروشیمی هنگام از ابتدای راه‌اندازی، با هدف تولید آمونیاک و اوره در مقیاس صنعتی طراحی شد و پس از بیش از یک دهه فعالیت، توانسته جایگاهی تثبیت‌شده در صنعت پتروشیمی ایران به دست آورد. بیش از ۹۹ درصد سهام این مجتمع در اختیار هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس است.

ظرفیت تولید آمونیاک پتروشیمی هنگام روزانه حدود ۲ هزار و ۲۰۰ تن برآورد می‌شود که بخشی از آن در داخل مجتمع برای تولید اوره مصرف شده و بخش دیگر به بازارهای صادراتی اختصاص می‌یابد. نقطه عطف فعالیت این مجتمع در سال جاری، تکمیل و راه‌اندازی واحد اوره است؛ اقدامی که با بهره‌برداری کامل از آن، ظرفیت اسمی تولید اوره کشور بیش از یک میلیون و ۱۵۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

این افزایش ظرفیت، علاوه بر کمک به تنظیم و ثبات بازار داخلی کود کشاورزی، می‌تواند نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی و افزایش ارزآوری برای کشور ایفا کند؛ موضوعی که در شرایط کنونی اقتصاد ایران از اهمیت مضاعفی برخوردار است.

خوراک اصلی پتروشیمی هنگام از گاز طبیعی تأمین می‌شود و این مجتمع روزانه حدود ۱.۲ میلیون مترمکعب گاز، دریافت‌شده از فازهای پارس جنوبی و شبکه سراسری، مصرف می‌کند. این میزان مصرف، نشان‌دهنده مقیاس بزرگ فعالیت این مجموعه و وابستگی مستقیم آن به زیرساخت‌های انرژی منطقه پارس جنوبی است.

علاوه بر فعالیت تولیدی، پتروشیمی هنگام در مسیر ورود به بازار سرمایه قرار گرفته و مراحل قانونی پذیرش در بورس را طی می‌کند. بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، با تکمیل کامل فاز اوره، این شرکت در سال ۱۴۰۴ آماده عرضه عمومی سهام خواهد شد.

پتروشیمی هنگام امروز فراتر از یک واحد صنعتی صرف، به‌عنوان یکی از پروژه‌های راهبردی کشور در حوزه محصولات شیمیایی و کشاورزی شناخته می‌شود؛ مجموعه‌ای که می‌تواند هم سهم ایران در بازار جهانی کودهای شیمیایی را تقویت کند و هم نقشی اساسی در افزایش امنیت غذایی کشور داشته باشد.