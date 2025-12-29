بقاع متبرکه زنجان برای اسکان اضطراری مسافران گرفتار در برف آماده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مختار کرمی گفت: در پی کولاک شدید زمستانی شامگاه هفتم دیماه که منجر به مسدود شدن محور زنجان–بیجار شد، تعدادی از مسافران و زائران نیازمند اسکان اضطراری بودند که با هماهنگی دستگاههای اجرایی و امدادی، اماکن مذهبی استان برای میزبانی از آنان اعلام آمادگی کردند.
وی افزود: در این راستا، امامزاده سید ابراهیم(ع)، بقعه قیدار نبی (ع) در شهرستان خدابنده و حسینیه اعظم زنجان بهعنوان پناهگاه امن در اختیار مسافران قرار گرفتند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اسکان زائران در حسینیه اعظم زنجان، گفت: این مکان مذهبی شب گذشته میزبان ۱۵۰ نفر از زائران کربلای معلی بود که در قالب کاروانی از تبریز عازم این سفر معنوی بودند و به دلیل کولاک در محور زنجان–کردستان متوقف شدند. این زائران با هدایت پلیس راهور به شهر زنجان منتقل و در حسینیه اعظم اسکان یافتند.
کرمی ادامه داد: خادمان حسینیه با فراهمسازی فضای مناسب، پذیرایی و تأمین شرایط استراحت زائران، نقش مؤثری در خدمترسانی ایفا کردند و با همکاری جمعیت هلالاحمر، پتو و اقلام ضروری نیز در اختیار مسافران قرار گرفت.
وی تأکید کرد: این اقدام جلوهای از سنت دیرینه خدمترسانی اماکن مذهبی زنجان در شرایط بحرانی است که علاوه بر ریشههای دینی، نشاندهنده همبستگی اجتماعی و نقش این اماکن در مدیریت بحران به شمار میرود.
نظر شما