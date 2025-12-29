شریفی: ۱۰۰ میلیارد تومان برای تکمیل کنارگذر ایوان اختصاص یافت

رضا شریفی‌اصل در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژه که در سال ۱۳۹۷ کلنگ‌زنی شد، شامل دو قطعه به طول ۳ و ۶ کیلومتر است و در مجموع ۹ کیلومتر مسیر را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: کنارگذر ایوان با هدف اتصال شرق و غرب شهرستان طراحی شده و دارای ۴۴ ابنیه فنی کوچک و بزرگ است.

به گفته فرماندار، پیشرفت فیزیکی پروژه در بخش ابنیه‌ای حدود ۷۰ درصد برآورد می‌شود.

شریفی‌اصل با اشاره به مشکلات مالی این طرح افزود: تزریق قطره‌چکانی منابع مالی، مانع اصلی تکمیل پروژه است. امسال حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات توازن، اعتبارات در اختیار نماینده و تملک دارایی‌های استانی برای این طرح اختصاص یافته و همچنین اعتبار ماده ۲۳ ملی نیز اخذ شده است. امیدواریم با تخصیص پایدار اعتبارات در سال آینده، پروژه به مراحل پایانی نزدیک شود.

وی ضرورت اجرای این طرح را حیاتی دانست و تأکید کرد: روزانه بیش از ۳۰۰ تریلر از سطح شهرستان ایوان عبور می‌کنند که تکمیل کنارگذر را به یک مطالبه جدی و فوری مردم تبدیل کرده است.