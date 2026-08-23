به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطرودی عصر امروز یکشنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: در راستای سیاستهای توسعه کشتهای جدید و تنوعبخشی به الگوی کشت، اجرای این طرح در سطحی معادل یک هکتار از اراضی حوزه مرکز جهاد کشاورزی گبیر عملیاتی شده است.
وی، هدف از این اقدام را شناسایی ظرفیتهای کشاورزی منطقه دانست و افزود: اجرای این کشت آزمایشی زمینه ارزیابی دقیق عملکرد محصول را فراهم میکند تا بر اساس نتایج حاصل از پایش مراحل رشد و نیازهای آبی، برای توسعه سطح زیرکشت این محصول در سالهای آینده برنامهریزی شود.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز تصریح کرد: کشت آفتابگردان بهعنوان یکی از محصولات راهبردی در حوزه دانههای روغنی محسوب میشود که در صورت اثبات سازگاری با شرایط آبوهوایی و خاک منطقه و دستیابی به عملکرد مطلوب، میتواند نقش مؤثری در تنوعبخشی به تولیدات کشاورزی و تقویت کشتهای کمآببر در شهرستان اهواز ایفا کند.
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