به گزارش خبرگزاری مهر، نشست تخصصی با موضوع اصلاح الگوی کشت با حضور رؤسای مراکز و کارکنان جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس برگزار شد.

هدف از این نشست، هماهنگی و برنامه‌ریزی برای اجرای هرچه بهتر طرح اصلاح الگوی کشت در این شهرستان بود.

سلمان انصاری، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس، در این نشست بر لزوم عزم جدی و همکاری تمامی بخش‌های ذی‌ربط برای تحقق اهداف این طرح تاکید کرد.

انصاری اصلاح الگوی کشت را راهکاری اساسی در کاهش هزینه‌های تولید، افزایش بهره‌وری و مقابله با چالش‌هایی چون خشکسالی و تنش آبی دانست و افزود: اجرای صحیح این الگو، گامی بلند در راستای توسعه پایدار کشاورزی و بهبود معیشت کشاورزان منطقه است.

وی استفاده از روش‌های نوین آبیاری، ترویج کشت محصولات سازگار با اقلیم منطقه، توسعه کشت‌های protected (گلخانه‌ای و زیر سایه‌بان)، گسترش پوشش بیمه‌ای و ترویج کشت قراردادی را از محورهای اصلی در اجرای این طرح برشمرد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بندرعباس در پایان، برگزاری چنین نشست‌های هماهنگی را ضروری خواند و خاطرنشان کرد: با وحدت رویه و همکاری تمامی دستگاه‌ها، بدون شک شاهد تحول مثبت در بخش کشاورزی و ارتقای شرایط اقتصادی بهره‌برداران خواهیم بود.