۹ دی نماد بصیرت و پیوند عمیق ملت ایران با انقلاب و ولایت است

ساری - رئیس مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی، نهم دی را جلوه‌ای ماندگار از بصیرت، وحدت و ایمان ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا شریعتی در پیامی به مناسبت سالروز حماسه نهم دی سال ۱۳۸۸ اظهار کرد: حضور آگاهانه، گسترده و تکلیف‌مدارانه مردم ایران اسلامی در آن مقطع حساس، توطئه دشمنان برای ایجاد تفرقه، بحران‌آفرینی و تضعیف مردم‌سالاری دینی را با شکست مواجه کرد.

وی افزود: ملت غیرتمند ایران با تکیه بر بصیرت، وحدت و ایمان راسخ خود بار دیگر ثابت کردند که در برابر هرگونه آشوب و توطئه، سدی مستحکم و نفوذناپذیر هستند.

رئیس مجمع نمایندگان مازندران با بیان اینکه حماسه نهم دی جلوه‌ای از عمق بینش سیاسی و دینی ملت ایران است، خاطرنشان کرد: این حماسه نشان داد ملت هوشیار و همدل ایران اسلامی در مسیر پاسداری از ارزش‌های دینی و انقلابی، متحد و یکپارچه بوده و هیچ قدرتی توان شکستن اراده ایمانی آنان را ندارد.

شریعتی تصریح کرد: استمرار راه نورانی امام راحل (ره) و دستیابی به قله‌های اقتدار و بالندگی روزافزون، در گرو تقویت اتحاد و انسجام ملی حول محور ولایت فقیه به‌عنوان عمود اصلی خیمه انقلاب اسلامی است؛ امری که تضمین‌کننده امنیت پایدار ملی در امروز و فردای کشور خواهد بود.

وی در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام انقلاب اسلامی، بر تجدید میثاق با آرمان‌های آنان و بیعت دوباره با رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کرد.

