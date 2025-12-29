دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی قزوین برای حضور در مراسم ۹ دی

به گزارش خبرگزاری مهر، هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین با صدور اطلاعیه‌ای از عموم مردم برای حضور در مراسم بزرگداشت یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت دعوت کرد.

در این اطلاعیه آمده است: یوم‌الله نهم دی‌ماه ۱۳۸۸ نماد شکوه حضور ملتی است که با بصیرت، ایمان و عشق به ولایت، غبار فتنه را از چهره انقلاب اسلامی زدودند و پیوند عمیق امت با امام و ولایت را بار دیگر به نمایش گذاشتند.

در ادامه این اطلاعیه تأکید شده است: شانزده سال پس از آن حماسه ماندگار، گرامیداشت ۹ دی در شرایطی برگزار می‌شود که سران استکبار جهانی به‌ویژه آمریکا و رژیم صهیونیستی همچنان مسیر فتنه‌گری، تهدید، تحریم و مقابله با نظام اسلامی را دنبال می‌کنند و در کنار جنگ نرم، تلاش کردند با پیوند زدن توطئه‌های رسانه‌ای و آشوب‌های داخلی به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، اهداف خود را محقق سازند که با اتحاد ملت ایران و رهنمودهای مدبرانه مقام معظم رهبری ناکام ماند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین تصریح کرده است: فتنه ۸۸ و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، از پیچیده‌ترین تهدیدهای امنیتی و سیاسی علیه نظام اسلامی پس از انقلاب بودند که با بصیرت، وحدت و حضور آگاهانه مردم، به نقاط قوتی در تاریخ کشور تبدیل شدند و امروز نیز حفظ و تقویت این اتحاد مقدس، ضرورتی انکارناپذیر است.

بر اساس این اطلاعیه، اجتماع مردمی گرامیداشت یوم‌الله ۹ دی، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت، با شعار ملی «نهم دی؛ تجلی انسجام ملی» در سراسر استان قزوین برگزار خواهد شد.

این مراسم در مرکز استان، همزمان با گرامیداشت سالروز خیزش مردم قزوین در هفتم دی‌ماه ۱۳۵۷، روز سه‌شنبه نهم دی‌ماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۰ صبح در بوستان دروازه درب‌کوشک (میدان میرعماد) برگزار می‌شود. سخنران این مراسم سردار رفیعی آتانی، فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الامر (عج) استان قزوین خواهد بود.

در پایان این اطلاعیه، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از عموم مردم بصیر و انقلابی استان دعوت کرده است با حضور پرشور و باشکوه خود در این مراسم، بار دیگر حمایت قاطع خود را از نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ولی‌امر مسلمین به نمایش بگذارند.