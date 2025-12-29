به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری از استادیوم مجموعه ورزشی آزادی بازدید کرد.
وی در این بازدید در جریان روند تکمیل، بازسازی، بهسازی و استاندارد سازی کلیه فضاها، تجهیزات و تأسیسات زیربنایی و روبنایی استادیوم ۱۰۰ هزار نفری مجموعه ورزشی آزادی قرار گرفت.
قائمپناه در حاشیه این بازدید و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت این مجموعه ورزشی گفت: استادیوم ورزشگاه آزادی بهعنوان بزرگترین ورزشگاه کشور، نماد ورزش ایران است و به همین دلیل از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با بیان اینکه تصور من این نبود که تعمیرات ورزشگاه آزادی تا این اندازه گسترده باشد، اظهار کرد: در نگاه اول شاید تصور شود که صرفاً تعویض صندلیها در حال انجام است، در حالی که در بازدید صورت گرفته، نشان داده شده که صدها تُن کار صرف نوسازی و بهسازی زیرسازی سکوها شده است.
معاون اجرایی رئیسجمهور افزود: تمام زیرِ صندلیهایی که مشاهده شد، ستونها بهدلیل قدمت طولانی ورزشگاه دچار خوردگی بتن و ضعف میلگرد شده بودند و اکنون از نو در حال بازسازی هستند. تمامی ستونهای زیر سکوها، در برخی نقاط با عمق ۱۲ متر زیر زمین، برای ایجاد استحکام بیشتر آغاز شده و دیوارهها و ستونها یا از نو ساخته شدهاند یا فلزی و بتنریزی شدهاند.
قائمپناه ضمن ابراز رضایت از روند تکمیل این پروژه، ادامه داد: در حال حاضر تمام صندلیها و مسیرها باید کنده و بتنریزی مجدد انجام شود؛ خوشبختانه پیشرفت فیزیکی پروژه حدود ۸۵ درصد است. امیدواریم با تأمین منابع، در سال آینده این مجموعه به بهرهبرداری برسد. علت تأخیر پروژه نیز عمدتاً به عمق نیاز به تعمیرات و استحکامبخشی بازمیگردد که بهطور طبیعی زمانبر است.
وی تصریح کرد: صدها ستون باید از نو ترمیم شوند، بتنتراشی انجام شود، فلز جوش داده شود و سپس ستونها بازسازی شوند. در زیر جایگاهها، بیش از یک متر و نیم بتن کنده شده و دوباره بتنریزی میشود که نشاندهنده بزرگی این پروژه است. این اقدامات به این دلیل انجام میشود که صدها هزار نفر از هموطنان که به ورزشگاه میآیند، جانشان در معرض خطر قرار نگیرد و استحکام ساختمان بهطور کامل تأمین شود.
معاون اجرایی رئیسجمهور در پایان با بیان اینکه ضلع شمالی و ضلع غربی ورزشگاه تکمیل شده است، گفت: امیدواریم سایر ضلعها نیز با سرعت و با تأمین منابع لازم آماده شود. ورزشگاه آزادی به دلیل موقعیت خاص و نمادین خود، نیازمند منابع بیشتری برای نگهداری و بازسازی است و این نمادهای ورزشی قابل حذف نیستند، چرا که ورزشگاه آزادی نماد ورزش ایران است.
