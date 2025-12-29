هشتمین جشنواره ملی گل نرگس در جویبار برپا شد

عبدالله رحیمی در گفت وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه آئین افتتاحیه این جشنواره هفتم دی‌ماه با حضور مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد ملی با هدف معرفی ظرفیت‌های بومی، رونق اشتغال‌های روستایی و تقویت مشارکت مردمی تا روز جمعه ۱۲ دی‌ماه ادامه دارد.

وی افزود: جشنواره ملی گل نرگس در فضایی منحصربه‌فرد و در دل مزارع گل نرگس برپا شده و ۶۰ غرفه متنوع در بخش‌های عرضه گل و پیاز نرگس، عطر و فرآورده‌های استحصالی از نرگس، گل و گیاهان زینتی، صنایع‌دستی و سوغات محلی پذیرای بازدیدکنندگان است.

مدیر جهاد کشاورزی جویبار با اشاره به همراهی این نمایشگاه با برنامه‌های شاد و متنوع فرهنگی و هنری، تصریح کرد: این برنامه‌ها نقش مهمی در افزایش جذابیت جشنواره و حضور خانواده‌ها و گردشگران ایفا کرده است.

رحیمی با تأکید بر نقش اقتصادی این رویداد گفت: برگزاری جشنواره ملی گل نرگس فرصتی ارزشمند برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی، گردشگری و هنری شهرستان جویبار و گامی مؤثر در راستای توسعه اقتصادی و فرهنگی منطقه بر پایه مزیت‌های طبیعی آن به شمار می‌رود.

وی همچنین افزود: گل نرگس یک ظرفیت راهبردی برای ایجاد ارزش افزوده، توسعه صنایع تبدیلی و اشتغال پایدار روستایی است که بهره‌برداری علمی از آن می‌تواند به افزایش درآمد کشاورزان منجر شود.

مراسم اختتامیه این رویداد شش‌روزه، روز جمعه ۱۲ دی‌ماه از ساعت ۱۴ در روستای کردکلا برگزار خواهد شد.