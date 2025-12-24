به گزارش خبرنگار مهر، محمد مدانلو فرماندار جویبار عصر چهارشنبه در جلسه برنامه‌ریزی جشنواره از برگزاری هشتمین جشنواره ملی گل نرگس در نرگس‌زارهای روستای کردکلا خبر داد و گفت: این جشنواره با هدف معرفی ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری منطقه، از ۷ تا ۱۲ دی‌ماه برگزار خواهد شد.

فرماندار جویبار با تبریک فرارسیدن ماه رجب، برگزاری جشنواره گل نرگس را فرصتی مهم برای معرفی توانمندی‌های کشاورزی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان دانست و بر ضرورت هماهنگی و همکاری همه دستگاه‌ها برای رفع موانع و اجرای مطلوب برنامه‌ها تأکید کرد.

وی افزود: جشنواره گل نرگس علاوه بر ایجاد شور و نشاط اجتماعی، می‌تواند نقش مؤثری در رونق اقتصادی منطقه و معرفی جویبار به عنوان یکی از قطب‌های تولید گل نرگس کشور ایفا کند.

در ادامه این نشست، عبدالله رحیمی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار، با اشاره به برگزاری موفق هفت دوره گذشته و ثبت این جشنواره در تقویم گردشگری کشور، اظهار کرد: امسال نیز با مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم، هشتمین دوره جشنواره در روستای تاریخی کردکلا برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: معرفی نرگس‌زارهای جویبار و توسعه گردشگری کشاورزی از اهداف اصلی این جشنواره است و تلاش می‌شود این رویداد با کیفیتی بالاتر نسبت به سال‌های گذشته برگزار شود.

از جمله مصوبات مهم این نشست، تأکید بر تأمین زیرساخت‌ها، فضاسازی محیطی، استقرار غرفه‌ها و خدمات‌رسانی مناسب به بازدیدکنندگان بود. همچنین مقرر شد در آئین اختتامیه جشنواره، ۸۰۰۰ شاخه گل نرگس به عنوان نمادی فرهنگی و معنوی، به حرم مطهر امام رضا (ع) و حرم حضرت معصومه (س) اهدا شود.

بر اساس این گزارش، هشتمین جشنواره ملی گل نرگس جویبار از ۷ تا ۱۲ دی‌ماه در روستای کردکلای این شهرستان برگزار خواهد شد و ترویج طبیعت‌گردی، معرفی قابلیت‌های بومی و تقویت مشارکت مردمی و بین‌دستگاهی را دنبال می‌کند.