رجبی: فراخوان نهمین همایش بین المللی مناظرات رضوی در اردبیل رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر رجبی صبح دوشنبه در آئین رونمایی از پوستر نهمین دوره همایش بین‌المللی گفتگو و مناظرات رضوی اظهار کرد: جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا (ع) یکی از معتبرترین و گسترده‌ترین رویدادهای فرهنگی و هنری کشور است که با محوریت فرهنگ، سیره و معارف حضرت علی‌ابن‌موسی‌الرضا (ع) برگزار می‌شود.

وی افزود: استان اردبیل با سابقه حضور فعال در این جشنواره، آماده همراهی با دوره بیست و دوم این رخداد مهم است و نهمین دوره همایش بین‌المللی گفتگو و مناظرات رضوی را میزبانی خواهد کرد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تاریخچه فعالیت اردبیل در جشنواره، ادامه داد: در طول ۲۱ دوره گذشته، استان میزبان ۹ دوره جشنواره مدیحه‌سرایی و چاوشی‌خوانی و ۸ دوره همایش علمی و پژوهشی گفتگو و مناظرات رضوی بوده است. در این ۸ دوره، بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ مقاله از محققان داخلی و خارجی ارائه شده و ۲۲ عنوان کتاب نیز منتشر شده است، که نشان‌دهنده اهمیت و تأثیرگذاری علمی و فرهنگی این همایش در سطح ملی و بین‌المللی است.

وی همچنین تصریح کرد: این همایش با تاکید بر تعالی انسان و گفتمان‌سازی تمدنی برگزار می‌شود و شامل دو بخش اصلی مقالات علمی و پژوهشی و نشست گفتگوی ادیان و مذاهب است. علاقه‌مندان و محققان داخلی و خارجی تا سی‌ام بهمن فرصت دارند چکیده مقالات خود را به دبیرخانه ارسال کنند و در صورت پذیرش، تا ۲۵ اسفند می‌توانند اصل مقالات خود را در سامانه همایش بارگذاری کنند.

رجبی در پایان اعلام کرد: این رویداد علمی و پژوهشی با هدف ارتقای سطح علمی و فرهنگی، تقویت تعاملات بین‌المللی و ترویج ارزش‌های فرهنگی و دینی، در اردیبهشت ۱۴۰۵ در اردبیل برگزار خواهد شد و استان با آمادگی کامل میزبان شرکت‌کنندگان داخلی و خارجی خواهد بود.