۲ پرونده میراث ناملموس روستای هدف گردشگری قلعه بالا در نوبت ثبت است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق رضویان صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل میراث فرهنگی شاهرود از ارسال دو پرونده میراث ناملموس روستای هدف گردشگری قلعه بالا به این وزرات خانه خبر داد و اظهار داشت: هدف این اقدام توسعه گردشگری پایدار منطقه است.
وی با اشاره به اینکه یکی از این پروندهها مربوط به غذای دیگی است، افزود: این غذای سنتی و چند صد ساله از جاذبههای خوراک بومی در اقامتگاههای بوم گردی عرضه میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی شاهرود با اشاره به اینکه پرونده دوم آئین نذر روز عاشورا است، ابراز داشت: این آئین روز دهم محرم همراه با آداب و رسوم خاص برای خیرات اموات تهیه میشود.
رضویان اضافه کرد: رویکرد ارسال این دو پرونده به وزرات میراث فرهنگی تقویت اقتصاد محلی و انتقال دانش و مهارتهای سنتی به نسلهای آینده است.
وی افزود: قرار گرفتن این دو پرونده به میراث فرهنگی ناملموس کشور گامی برای معرفی هر چه بیشتر ظرفیتهای فرهنگی و گردشگری این روستا در سطح ملی و جهانی است.
