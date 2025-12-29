ادهم کرد زابلی، مدیرکل ورزش و جوانان سیستان و بلوچستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره درخشش بانوان تیم منتخب کیوکوشین ماتسوشیما استان در مسابقات قهرمانی جنوب کشور گفت: بانوان ورزشکار استان با هدایت سرمربی سحر اصحابی توانستند در این رقابت‌ها هشت مدال ارزشمند کسب کنند و مقام سوم تیمی را به دست آورند. این موفقیت نشان‌دهنده توانمندی و استعداد بالای دختران ورزشکار سیستان و بلوچستان است.

وی افزود: کسب این مدال‌ها در رشته رزمی کیوکوشین ماتسوشیما، آن هم در سطح مسابقات کشوری، بیانگر رشد و پیشرفت ورزش بانوان استان است و ما از این دستاورد بزرگ احساس افتخار می‌کنیم.

کرد زابلی در ادامه گفت: اسامی مدال‌آوران استان به شرح زیر است: فاطمه کوچکزایی، مقام اول بزرگسالان، یگانه فروغی مقدم، مقام اول جوانان، معصومه خیاطی، مقام اول جوانان، مهلا کوچکزایی، مقام اول جوانان، فاطمه زهرا راز، مقام اول جوانان، نارینا ایران پاک، مقام اول نوجوانان، سحر پورخمر، مقام دوم بزرگسالان، هلنا مقیدی، مقام سوم نونهالان

مدیرکل ورزش و جوانان استان در پایان تأکید کرد: این موفقیت‌ها نتیجه تلاش، پشتکار و حمایت خانواده‌ها و مربیان است و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد افتخارات بیشتری از بانوان ورزشکار استان در عرصه‌های ملی و بین‌المللی باشیم.