به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، پژوهشگران دانشگاه ملی فناوری دفاعی چین موفق شدند یک وسیله نقلیه یکتنی را روی مسیر آزمایشی شناوری مغناطیسی به طول ۴۰۰ متر، در کمتر از دو ثانیه از حالت سکون به سرعت ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت برسانند و سپس دوباره به صفر بازگردانند.
این سرعت تنها بالا نیست، بلکه شگفتانگیز و کمسابقه است؛ به همین دلیل از آن بهعنوان سریعترین شتابگیری مبتنی بر سامانههای مغناطیسی ابررسانا یاد میشود. تصاویر ثبتشده از این آزمایش نیز به دلیل سرعت بسیار زیاد، تار و مبهماند. هرچند رسیدن از صفر تا ۷۰۰ کیلومتر بر ساعت عملکردی چشمگیر به نظر میرسد، اما این فناوری هنوز برای جابهجایی مسافران قابل استفاده نیست؛ چراکه نیروی شتابی وارد بر بدن انسان بسیار فراتر از حد تحمل است و حتی بیش از فشاری است که خلبانان حرفهای جنگنده تجربه میکنند. بهبیان دیگر، چنین سواری بیشتر شبیه یک وسیله تفریحی بسیار افراطی است که مسافر حتی فرصت به خاطر سپردنش را هم نخواهد داشت.
البته هدف دانشمندان به این نقطه محدود نمیشود. آنها قصد دارند سرعت را به هزار کیلومتر بر ساعت برسانند؛ عددی بالاتر از سرعت معمول پرواز هواپیماهای مسافربری که بین ۸۸۵ تا ۹۳۳ کیلومتر بر ساعت است.
در این سیستم از آهنرباهای ابررسانای دمای بالا استفاده شده است. مجموعهای از سیمپیچهای ابررسانا روی سورتمه نصب شده و با ایجاد میدان مغناطیسی، با ریل مسیر تعامل کرده و شناوری و شتابدهی بیسابقه را ممکن میسازد.
