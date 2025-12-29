محورهای مواصلاتی پاوه با وجود بارش سنگین برف باز است

محمد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش برف از روز گذشته در شهرستان پاوه آغاز شده و ارتفاع برف در برخی نقاط به میزان قابل توجهی رسیده است، به‌گونه‌ای که در سه‌راهی شهدا ارتفاع برف از ۴۰ سانتی‌متر عبور کرده و در محدوده گردنه سریاس نیز حدود ۱۵ سانتی‌متر گزارش شده است.

وی با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی و کوهستانی منطقه افزود: همزمان با تشدید بارش‌ها، نیروهای راهداری پاوه از نخستین ساعات آغاز برف در محورهای اصلی و فرعی مستقر شده و عملیات برف‌روبی، تیغه‌زنی و نمک‌پاشی را به‌صورت مستمر در دستور کار قرار داده‌اند.

رئیس اداره راهداری پاوه تصریح کرد: طی شبانه‌روز گذشته محورهای پاوه–روانسر، نودشه–نوسود، سه‌راه شهدا (ملندو) و مسیر هانی‌گرمله در چندین مرحله توسط اکیپ‌های راهداری پاکسازی شده و اجازه انسداد یا اختلال در تردد داده نشده است.

فلاح ادامه داد: در حال حاضر تمامی محورهای مواصلاتی شهرستان پاوه باز بوده و تردد خودروها با رعایت نکات ایمنی در جریان است و راهداران به‌صورت شبانه‌روزی در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت ادامه یا تشدید بارش‌ها، اقدامات لازم بدون وقفه انجام شود.

وی با تأکید بر نقش همکاری رانندگان در حفظ ایمنی جاده‌ها بیان کرد: رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی شهرستان پاوه حتماً تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ، وسایل گرمایشی و سوخت کافی به همراه داشته باشند و با سرعت مطمئنه حرکت کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای پاوه در پایان خاطرنشان کرد: شهروندان و مسافران می‌توانند پیش از سفر با کسب آخرین اطلاعات جوی و وضعیت راه‌ها، برنامه‌ریزی دقیق‌تری برای تردد در محورهای برف‌گیر شهرستان داشته باشند.