محمد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید به جو منطقه، تمهیدات لازم برای مدیریت راه‌ها اندیشیده شده است.

وی افزود: بر همین اساس کلیه اکیپ‌های برف‌روبی در راهدارخانه‌های حوزه استحفاظی شهرستان پاوه هم‌اکنون در حالت آماده‌باش کامل قرار دارند.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان پاوه با اشاره به استقرار نیروهای عملیاتی تصریح کرد: راهداران این اداره با تجهیزات و ماشین‌آلات کامل در سطح محورهای مواصلاتی و نقاط حساس مستقر شده‌اند.

فلاح خاطرنشان کرد: این آمادگی و استقرار به منظور آن است که تا در صورت آغاز بارش برف، عملیات برف‌روبی، بازگشایی و ایمن‌سازی راه‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شده و از انسداد مسیرها جلوگیری شود.