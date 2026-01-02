محمد فلاح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی اعلام هشدارهای هواشناسی مبنی بر ورود سامانه بارشی جدید به جو منطقه، تمهیدات لازم برای مدیریت راهها اندیشیده شده است.
وی افزود: بر همین اساس کلیه اکیپهای برفروبی در راهدارخانههای حوزه استحفاظی شهرستان پاوه هماکنون در حالت آمادهباش کامل قرار دارند.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان پاوه با اشاره به استقرار نیروهای عملیاتی تصریح کرد: راهداران این اداره با تجهیزات و ماشینآلات کامل در سطح محورهای مواصلاتی و نقاط حساس مستقر شدهاند.
فلاح خاطرنشان کرد: این آمادگی و استقرار به منظور آن است که تا در صورت آغاز بارش برف، عملیات برفروبی، بازگشایی و ایمنسازی راهها در کوتاهترین زمان ممکن انجام شده و از انسداد مسیرها جلوگیری شود.
