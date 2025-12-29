  1. استانها
  2. لرستان
۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴

برف‌روبی در گردنه هیراب

برف‌روبی در گردنه هیراب

بروجرد- در این فیلم، تصاویری از برف‌روبی و نمک‌پاشی در محور بروجرد به اراک محدوده گردنه هیراب را مشاهده می‌کنید.

دریافت 19 MB
کد خبر 6705812

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها