https://mehrnews.com/x39ZWk ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴ کد خبر 6705812 استانها لرستان استانها لرستان ۸ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۴ برفروبی در گردنه هیراب بروجرد- در این فیلم، تصاویری از برفروبی و نمکپاشی در محور بروجرد به اراک محدوده گردنه هیراب را مشاهده میکنید. دریافت 19 MB کد خبر 6705812 کپی شد برچسبها بارش برف برفروبی نمک پاشی بروجرد اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای لرستان
