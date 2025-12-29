۶۰ درصد نیروهای انتظامی آذربایجان غربی در حوزه پیشگیری فعال هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ آرش خلخالی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه ۶۰ درصد نیروهای انتظامی استان در حوزه پیشگیری فعال هستند و ۸۰ درصد مطالبات مردمی مطرحشده در این بخش به نتیجه رسیده است، افزود: مأموریتهای پلیس پیشگیری در سه مرحله اقدام اولیه پیشگیرانه، مرحله تربیتی و در نهایت مواجهه با جرم تعریف شده است.
رئیس پلیس پیشگیری انتظامی آذربایجان غربی افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴۳۸ هزار نفر به پلیس پیشگیری مراجعه کردهاند که در پی آن ۱۲۵ هزار و ۳۴۰ پرونده تشکیل شده است.
سرهنگ خلخالی ادامه داد: بخشی از این پروندهها به اقدامات عملیاتی و بخشی نیز با مصالحه طرفین مختومه شده و در مجموع، حدود ۸۰ درصد مطالبات مردمی در این حوزه به نتیجه مطلوب رسیده است.
وی با تأکید بر ضرورت حرکت پلیس به سمت هوشمندسازی گفت: جامعه امروز نیازمند پلیس هوشمند است و پلیس نیز بهطور کلی از روشهای سنتی به سمت روشهای نوین و هوشمند در حال تغییر است.
سرهنگ خلخالی گفت: در حال حاضر با استفاده از سامانههای هوشمند، شناسایی محل حضور مجرمان در کمتر از یک دقیقه امکانپذیر شده است.
وی افزود: ۱۰۰ درصد مأموران گشت پلیس آذربایجان غربی به دوربین البسه مجهز هستند و این دوربینها بهصورت برخط در اتاق مانیتورینگ قابل رصد بوده و در صورت نیاز، دسترسی به مأموران در هر لحظه امکانپذیر است.
سرهنگ خلخالی یکی از مهمترین معضلات این حوزه را سرقت از اماکن خصوصی عنوان کرد و گفت: سرقت از خانهباغها، ویلاباغها و منازل مسکونی بهویژه در مناطق روستایی از جمله چالشهای موجود است که همکاری شهروندان و رعایت نکات ایمنی میتواند نقش مؤثری در کاهش این جرایم داشته باشد.
