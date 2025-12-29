به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی بررسی کتاب «داستان فراموشی» به همت دانشکده هنر دانشگاه بینالمللی سوره و با همکاری معاونت پژوهشی، در سالن شهید آوینی پردیس مرکزی این دانشگاه برگزار شد.
این نشست با حضور محمدحسین ساعی رئیس دانشگاه، وحید یامینپور نویسنده کتاب و عضو هیأت علمی دانشکده فرهنگ و ارتباطات، شهریار زرشناس عضو هیأت علمی دانشکده هنر و دبیری آزاده حاجسلیمی، عضو هیأت علمی دانشکده هنر و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر، میزبان استادان، دانشجویان و علاقهمندان حوزه اندیشه و هنر بود.
آزاده حاجسلیمی در ابتدای نشست با اشاره به محور اصلی کتاب، «داستان فراموشی» را مفهومی بنیادین در تاریخ فلسفه غرب دانست و با ارجاع به اندیشه هایدگر، آن را ذیل «تاریخ فراموشی وجود» تبیین کرد. وی تأکید کرد: با وجود دشواریهای زبانی فلسفه هایدگر، کتاب یامینپور با نثری روان و شیوا توانسته این مباحث سنگین را برای مخاطب قابل فهم کند. حاجسلیمی همچنین مفهوم «بازگشت به خویشتن» را یکی از جلوههای فکری انقلاب اسلامی دانست که در واکنش به خودباختگی در برابر غرب، توسط متفکرانی چون فردید، شادمان و شریعتی مطرح شده است.
شهریار زرشناس در ادامه، کتاب «داستان فراموشی» را اثری مهم و راهگشا توصیف کرد و افزود: امکان بازیابی اندیشههای به حاشیهرفته را فراهم میکند. وی تأکید کرد: بازگشت به خویشتن به معنای احیای صرف گذشته نیست، بلکه مواجههای دیالکتیکی با سنت است که میتواند امکانهای تاریخی نهفته در سنت ایرانی اسلامی را شکوفا کند. زرشناس نثر روان، تابوشکنی فکری و احیای دیالوگ تاریخی در این کتاب را از نقاط قوت آن برشمرد و ابراز امیدواری کرد این مسیر فکری در فضای اندیشه معاصر ایران تداوم یابد.
محمدحسین ساعی، رئیس دانشگاه بینالمللی سوره، بر اهمیت برگزاری چنین نشستهایی در تولید افقهای تازه فکری تأکید کرد و افزود: دانشگاه بهدنبال ترویج ادبیاتی است که خودباوری فکری را در میان استادان، اندیشمندان و دانشجویان تقویت کند. وی با اشاره به جایگاه شهید آوینی، او را متفکری اثرگذار دانست و قدرت قلم یامینپور را در انتقال مفاهیم عمیق به زبانی قابل فهم برای طیفهای مختلف مخاطبان، نقطه قوت این اثر عنوان کرد.
در بخش پایانی، وحید یامینپور ضمن قدردانی از برگزاری نشست، کتاب «داستان فراموشی» را حاصل چند ترم تدریس خود دانست و گفت: این اثر با هدف ایجاد منبعی ارجاعی برای دانشجویان شکل گرفته است. وی با اشاره به ساختار کتاب، بخش نخست را ناظر بر هستیشناسی و معرفتشناسی و بخش دوم را مرتبط با هنر و تفکر شاعرانه دانست؛ تفکری که به گفته او، یکی از مهمترین راههای فهم جهان، بهویژه برای دانشجویان هنر است.
این نشست با تأکید بر پیوند اندیشه، هنر و سنت فکری ایرانی اسلامی و با استقبال مخاطبان به کار خود پایان داد.
