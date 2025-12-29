بررسی و تعیین تکلیف ۲۲۰ طرح کشاورزی در هرمزگان طی سه ماه اخیر

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی اظهار کرد: در سه ماه گذشته هفت جلسه کمیسیون ماده دو برای طرحهای کشاورزی و وابسته به کشاورزی در استان برگزار شد و در مجموع ۲۲۰ طرح بررسی و تعیین تکلیف شد.
وی افزود: طرحهای بررسیشده عمدتاً در حوزههای دامداری و شیلات بوده و شامل واگذاری اراضی، تمدید قرارداد و انتقال قطعی اراضی ملی میشوند. این اقدامات با هدف حمایت از تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و فعالان بخش کشاورزی، تسهیل فرآیندهای واگذاری اراضی و تقویت زیرساختهای تولیدی در استان انجام شده است.
شکوهی خاطرنشان کرد: کمیسیون واگذاری اراضی برای طرحهای کشاورزی هرمزگان با پیگیری مستدام و تسریع در رسیدگی به درخواستها، تلاش دارد تا زمینههای توسعه پایدار کشاورزی و افزایش بهرهوری در این بخش را فراهم کند.
استان هرمزگان با توجه به ظرفیتهای خاص اقلیمی و جغرافیایی خود، از جمله مناطق مهم در توسعه فعالیتهای کشاورزی، دامداری و شیلات محسوب میشود و تسهیل در واگذاری اراضی ملی میتواند نقش مؤثری در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در این استان داشته باشد.
