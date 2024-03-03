به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۶ پرونده طرحهای کشاورزی اراضی واگذاری ملی در نشست کمیسیون مربوطه بررسی و با نظر اعضا تصمیمات لازم اتخاذ شد.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: ۳۶ پرونده برای تمدید قرارداد اجاره، پنج پرونده برای فروش و پنج پرونده برای واگذاری اولیه شامل طرحهای پرورش میگو، دامداری، پرواربندی گوساله، پرورش بز داشتی، بسته بندی خرما، مرغداری و پرورش کبک مورد بررسی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با طرحها برای فروش مخالفت شد و با ۳۶ طرح مورد درخواست برای تمدید قرارداد اجاره موافقت شد.
مشایخی اظهار داشت: واگذاری به اشخاص بر اساس طرح مصوب انجام میشود و در صورت بهره برداری نامناسب منجر به لغو واگذاری میشود.
مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: از مزیت اصلی واگذاری اراضیملی به طرحهای کشاورزی، افزایش پتانسیل رشد اقتصادی، امنیت غذایی و خودکفایی است که در این جلسه با شش هزار و ۶۰۰ مترمربع واگذاری اولیه برای طرح پرورش بز داشتی موافقت شد.
نظر شما