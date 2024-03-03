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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۰

مدیرامور اراضی بوشهر:

کمیسیون طرح‌های کشاورزی در استان بوشهر تشکیل شد

کمیسیون طرح‌های کشاورزی در استان بوشهر تشکیل شد

بوشهر- مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر از برگزاری کمیسیون طرح‌های کشاورزی برای بررسی و تعیین تکلیف طرح‌های اراضی واگذاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مشایخی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۴۶ پرونده طرح‌های کشاورزی اراضی واگذاری ملی در نشست کمیسیون مربوطه بررسی و با نظر اعضا تصمیمات لازم اتخاذ شد.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر تصریح کرد: ۳۶ پرونده برای تمدید قرارداد اجاره، پنج پرونده برای فروش و پنج پرونده برای واگذاری اولیه شامل طرح‌های پرورش میگو، دامداری، پرواربندی گوساله، پرورش بز داشتی، بسته بندی خرما، مرغداری و پرورش کبک مورد بررسی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با طرح‌ها برای فروش مخالفت شد و با ۳۶ طرح مورد درخواست برای تمدید قرارداد اجاره موافقت شد.

مشایخی اظهار داشت: واگذاری به اشخاص بر اساس طرح مصوب انجام می‌شود و در صورت بهره برداری نامناسب منجر به لغو واگذاری می‌شود.

مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: از مزیت اصلی واگذاری اراضی‌ملی به طرح‌های کشاورزی، افزایش پتانسیل رشد اقتصادی، امنیت غذایی و خودکفایی است که در این جلسه با شش هزار و ۶۰۰ مترمربع واگذاری اولیه برای طرح پرورش بز داشتی موافقت شد.

کد مطلب 6044523

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