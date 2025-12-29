به گزارش خبرنگار مهر، مهیار تفضلی صبح دوشنبه در حاشیه کاشت نهال یکی از مدارس سمنان از راه اندازی ۱۰۵ نهالستان دانش آموزی در مدارس استان طی سال جاری خبر داد و ابراز داشت: این طرح در قالب «هر مدرسه، یک نهالستان» در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این اقدام در قالب طرح شهید عنایت الله مرادی به مرحله اجرا گذاشته شد، افزود: رویکرد این طرح ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی است.

رئیس اداره آموزش منابع طبیعی استان سمنان از تلاش برای فراهم سازی بستر مشارکت نسل آینده در حفاظت محیط زیست خبر داد و اظهار داشت: با آموزش کاشت و نگهداری نهال بذر عشق به طبیعت در ذهن دانش آموزان بارور می‌شود.

تفضلی تصریح کرد: دانش آموزان در قالب این طرح دانش آموزان با مهارت‌های عملی تولید و پرورش نهال، حفاظت خاک و مدیریت منابع طبیعی آشنا شده و در مناسبت‌های مختلف اقدام به غرس و نگهداری نهال می‌کنند.

وی احداث این نهالستان‌ها را گامی برای تربیت نسلی آگاه و طبیعت مدار برشمرد و افزود: این طرح با همراهی ادارات آموزش و پرورش در مدارس استان سمنان اجرا می‌شود.