برگزاری جشنواره صالحین برای تجلیل فعالان برتر تربیتی در خراسان جنوبی

حجتالاسلام علیرضا کامجو صبح دوشنبه در نشست خبری با اشاره به آغاز رسمی فعالیت حلقات صالحین از سال ۱۳۸۸ در بسیج، اظهار کرد: هدف از ایجاد این شبکه تربیت هشت میلیون جوان مومن و انقلابی در راستای منویات مقام معظم رهبری در خصوص تربیت نسل آینده انقلاب اسلامی است.
وی بیان کرد: حلقههای صالحین یکی از مسیرهای کلیدی استمرار انقلاب و توسعه اندیشه ولایی در نسل جوان است.
حجتالاسلام کامجو افزود: در سال ۱۳۹۱ مقام معظم رهبری با صراحت اعلام کردند که تشکیل حلقههای صالحین از کارهای بسیار مهم و ضروری در مسیر تکامل بسیج بوده و جهان اسلام امروز نیازمند این حرکت بسیجی است.
وی با بیان اینکه بعد از این فرمایش مقام معظم رهبری برگزاری جشنواره صالحین به صورت متمرکز و منطقهای در دستور کار قرار گرفت، یادآور شد: جشنواره برترینهای شبکه تربیتی و مدیریتی صالحین با هدف معرفی، تجلیل و قدرشناسی از فعالیتهای شایسته اعضای پایگاهها و گروههای نقشآفرین بسیج برگزار میشود.
وی ادامه داد: با برگزاری این جشنواره امکان جمعآوری مستندات، ایدهها و طرحهای برتر برای تحقق تربیت جوان مومن انقلابی هم فراهم میشود و این موضوع موجب انگیزهبخشی و ایجاد رقابت سالم بین اعضای حلقههای تربیتی خواهد شد.
فعالیت شبکه تربیتی
معاون تعلیم و تربیت بسیجیان سپاه خراسان جنوبی با اشاره به ساختار شبکه تربیتی، بیان کرد: ۱۵ استادیار در سطح استان، حدود ۸۵ سرمربی در محلات، ۳۰ سرمربی در اقشار و نزدیک هزار و ۷۰۰ مربی در مساجد و پایگاههای بسیج در این خصوص فعالیت میکنند.
دو هزار و ۳۵۰ حلقه تربیتی
حجت الاسلام کامجو همچنین متذکر شد: بیش از دو هزار و ۳۵۰ حلقه تربیتی بسیج در استان فعال بوده که حدود هزار حلقه ویژه آقایان و ۳۰۰ حلقه هم ویژه خواهران است.
وی افزود: در بسیج دانشآموزی هم طرحهای شهید مهرداد عزیزاللهی در ابتدایی مقطع دوم، شهید بهنام محمدی (متوسطه اول) و شهید فهمیده (متوسطه دوم) در حدود ۲۸۰ مدرسه با همکاری ۵۵۰ مربی اجرا میشود.
شناسایی و انتخاب برترینها
وی در زمینه مراحل انتخاب برترینهای این جشنواره گفت: مرحله اول معرفی افراد برتر در نواحی و ردههای بسیج بر اساس شاخصهای اعلامشده انجام میشود و در مرحله دوم، ارزیابی میدانی و مصاحبه حضوری با بررسی مستندات و آثار افراد انجام و در نهایت، در مرحله سوم کمیته داوران افراد برتر را انتخاب میکند.
وی با بیان اینکه در این جشنواره یاد و نام شهدای تربیتی، از جمله شهدای جبهه مقاومت و شهدای جنگ ۱۲ روزه، گرامی داشته میشود، افزود: این جشنواره در دو سطح برگزار میشود، سطح استانی که پنجشنبه این هفته در مجتمع غدیر برگزار میشود و سطح ملی آنکه در بهمن ماه در تهران برگزار میشود.
معاون تعلیم و تربیت بسیجیان سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی گفت: در این جشنواره علاوه بر تقدیر از استاد، از استادیار، سرمربی، مربی و سرگروه برتر، مدیران تعلیم و تربیت برتر و فعالان قرآنی هم در مجموع حدود ۴۰ نفر از برترینهای استان تقدیر میشود.
جشنواره تربیتی طوبی
حجت الاسلام کامجو افزود: برای ثبت و انتشار تجربیات و فعالیتهای شبکه، نرمافزار کاربردی صالحین راهاندازی شده و گروههای ویژه مستندسازی فعالیتها و مسابقات قرآنی در آن فعال هستند و جشنواره تربیتی طوبی برای جمعآوری ایدهها، طرحها و تجربیات تربیتی در سراسر کشور برگزار میشودکه برخی از آثار سالهای گذشته به کتاب، فیلم و کلیپ مستند تبدیل شده و در اختیار سرگروهها و مربیان شبکه قرار گرفته است.
وی در ادامه درباره ارزیابی این فعالیتها خاطرنشان کرد: خروجی کار تربیت با نگاه تربیتی و کادرسازی ارزیابی میشود و این کار بر اساس تعداد شرکتکنندگان یا موفقیتهای فرهنگی انجام نمیشود.
حجتالاسلام کامجو با بیان اینکه شبکه تربیتی از استاد تا مربی طراحی شده تربیت محتوا محور و علمی است، یادآور شد: این شبکه مسیر تربیت هشت میلیون جوان مومن و انقلابی را دنبال میکند، که آثار و دستاوردهای آن در حوزه دانشگاه، حوزههای علمیه و مساجد قابل مشاهده است.
وی تصریح کرد: جشنواره صالحین علاوه بر تقدیر از افراد برتر، موجب انگیزهبخشی، انتقال تجربیات و گسترش اندیشه انقلابی در نقاط مختلف کشور خواهد شد.
