سرهنگ قاسمی: جامعه نیازمند کار جهادی و امیدآفرینی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار محمدعلی قاسمی صبح سه شنبه در مراسم تودیع و معارفه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی با گرامیداشت ایام ماه رجب و یوم الله ۹ دی اظهار کرد: حفظ نظام تکلیف همگانی است.

وی ادامه داد: در فتنه سال ۱۳۸۸، رهبر معظم انقلاب فرمودند که آنچه فتنه را جمع کرد، نه اشخاص بلکه دست قدرت الهی و حضور آگاهانه مردم بود مردمی که پس از ماه‌ها فتنه‌گری، با بصیرت و ولایت‌مداری در ۹ دی به صحنه آمدند و بساط فتنه را برچیدند.

سرهنگ قاسمی با مقایسه فتنه سال ۸۸ و جنگ ۱۲ روزه اخیر دشمن علیه جمهوری اسلامی ایران، گفت: در هر دو مقطع، هدف اصلی دشمن آمریکا و رژیم صهیونیستی، براندازی و سقوط نظام جمهوری اسلامی بود، اما شکل و مدل اجرا متفاوت بود.

مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: در هر دو فتنه، آنچه نقشه دشمن را خنثی کرد، بصیرت مردم، حضور به‌موقع آنان در صحنه و هدایت‌های حکیمانه رهبر معظم انقلاب بود.

قاسمی با انتقاد از برخی کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها در دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: جای تأسف دارد که استان خراسان جنوبی امروز در برخی موارد به‌عنوان پیشانی برخورد با مدیران متخلف مطرح می‌شود، در حالی که این استان ظرفیت حل بسیاری از مشکلات را دارد.

وی افزود: وقتی شخص اول استان، استاندار محترم، ناچار می‌شود برای کنترل بازار مستقیماً وارد میدان شود، این نشان‌دهنده آن است که برخی دستگاه‌ها وظیفه خود را به‌درستی انجام نداده‌اند.

قاسمی تأکید کرد: حداقل وظیفه ما این است که کار خود را به‌درستی، با تعهد و روحیه جهادی انجام دهیم و در حق مردم کوتاهی نکنیم.

مسئول سازمان بسیج ادارات وکارمندان سپاه انصار الرضا (ع) خراسان جنوبی افزود: اگر امروز می‌خواهیم در خط شهدا، مکتب حاج قاسم سلیمانی و مسیر انقلاب باشیم، باید در کنار هم و ذیل پرچم ولایت حرکت کنیم و موفقیت دولت، موفقیت نظام و زمینه‌ساز ایران قوی است و همه باید برای عبور از این پیچ تاریخی، دست به دست هم دهیم.

مهدی دادگر، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی هم در این مراسم ضمن تبریک اعیاد پیش‌رو به‌ویژه ولادت با سعادت امام جواد (ع) و پیشاپیش ولادت امیرالمؤمنین حضرت علی (ع)، و گرامیداشت حماسه نهم دی‌ماه، اظهار داشت: پایگاه مقاومت بسیج شرکت توزیع برق استان با تکیه بر نیروهای متعهد، متخصص و جهادی، همواره نقش مؤثری در خدمت‌رسانی به مردم و پشتیبانی از اهداف سازمانی ایفا کرده است.

وی خاطرنشان کرد: پویایی پایگاه‌های مقاومت بسیج، حضور به‌موقع بسیجیان در میدان عمل و تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری، رمز موفقیت در انجام مأموریت‌ها و خدمت‌رسانی مؤثر به مردم است.

در این مراسم محمدرضا عبدی به عنوان فرمانده جدید پایگاه مقاومت بسیج شهید طالبی شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی معرفی و از تلاش‌ها و زحمات حسن حاجی‌آبادی که پیش از این مسئولیت فرماندهی این پایگاه را بر عهده داشت، قدردانی به عمل آمد.